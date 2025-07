La crítica dicta sentencia y afirma que 'Superman' es la mejor versión del personaje desde la película de Richard Donner

El pasado 4 de julio, el periódico Daily Beast metió la pata hasta el fondo rompiendo el embargo de 'Superman' para publicar una crítica devastadora que aguantó en la web durante unos minutos antes de que se decidieran a eliminarla. Y no solo habrá sido un absoluto caos dentro de la redacción: probablemente también hizo funcionar todas las alarmas en Warner, preocupados por si ese iba a ser el sentir general de la prensa respecto a su gran esperanza de este año. Hoy por fin se ha levantado el embargo de redes sociales, y pueden respirar tranquilos: las primeras reacciones son mucho más positivas que aquella crítica. Tanto, que incluso los disidentes quedan ahogados en un mar de buenas palabras.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es una crítica buena?

Vamos primero con lo bueno, porque hay mucho. Bryan Sudfield, de The Rolling Tape, afirma que "se eleva con corazón, humor y estilo, una visión atrevida pero fiel del icónico héroe. James Gunn da un tono fresco al mismo tiempo que honra el legado del personaje, y David Corenswet brilla con sinceridad y fuerza. Un inicio prometedor y emocionante a la nueva era de DC". Brandon Davis también ha hablado maravillas del protagonista, diciendo que "hace una versión excepcional de Superman con sinceridad, heroísmo, pureza y rasgos inspiracionales".

También ha sido extremadamente positiva Rachel Leishman, de The Mary Sue, que cree que "'Superman' nos recuerda que Clark Kent siempre ha sido un faro de esperanza y la bondad que existe en este mundo. La visión de James Gunn es un cómic hecho realidad y le da luz y felicidad a uno de los héroes más queridos". La más entusiasta es, por sorpresa, Grace Randolph, que se ha atrevido a afirmar que "esta es la MEJOR película de Superman hasta ahora. Cuando James Gunn se aparta y deja que su trabajo hable por sí mismo, es increíble. No es perfecta, pero está muy cerca, y me ha hecho creer en Gunn".

Por su parte, Nick Spake de WatchMojo también se ha mostrado feliz: "Es la versión más vibrante, optimista y llevada por los personajes en la gran pantalla desde la de Richard Donner. Sienta unas bases sólidas para un universo mayor, pero esta es la historia de Superman y es una muy buena. Marvel dejó escapar a un pez gordo". Y para culminar esta ronda victoriosa, tenemos a Mace Ah Windu, al que le ha hecho creer de nuevo que un hombre puede volar. "Corenswet y Brosnahan están perfectamente elegidos. Hoult como Luthor es un todoterreno que destaca por encima de todas las versiones anteriores. Con todo el respeto a la de 1978, esta es la mejor película de Superman de todos los tiempos".

Las críticas son abrumadoramente positivas, desde Bill Bria diciendo que "Su irreverencia, colores brillantes, trabajo de cámara cinético, casting impecable, elecciones atrevidas y toneladas de corazón me han emocionado y encantado a partes iguales" hasta Brian Long afirmando que "es la película que he estado esperando desde que leí mi primer cómic. Su empatía me ha llevado a la trilogía de Raimi. Y, tío, he llorado muchísimo". Pero entre todas estas críticas esperanzadoras también hay algunas que no lo son tanto.

Nicola Austin, de la revista Empire, le ha dado un ligero tirón de orejas, eso sí: "Hay destellos de un 'Superman' con corazón, esperanzador y optimista, similar a los clásicos Action Comics, pero la película tristemente se hunde en una trama enrevesada y a menudo absurda. Pese a todo, las interpretaciones de Corenswet, Brosnahan, Hoult y Gathegi son excelente, ¡y Krypto realmente es el mejor!".

Peter Howell, del Toronto Star, también le ha dado un palo, afirmando que "No es el inicio del Universo DC que todos esperábamos. James Gunn es brillante creando espectáculo y mostrando reinos alienígenas, pero no tan bueno contando una historia. David Corenswet interpreta a un Superman juvenil y dulce, al que le están machacando constantemente; estaría mejor como el protagonista en una película de Dudley de la Montaña. Rachel Brosnahan hace una punzante Lois Lane, el Lex Luthor de Nicholas Hoult es más odioso que villano. La verdadera estrella es Krypto el superperro, que se lleva todas las escenas en las que sale. Preferiría ver una película sobre él".

Más allá de estas opiniones negativas, el resto es abrumadoramente positivo, y a falta de que las críticas hechas y derechas salgan hoy, con su correspondiente cifra en Rotten Tomatoes (que, para qué negarlo, determina el futuro de las películas más de lo que queremos creer), podemos afirmar que el nuevo 'Superman' ha volado muy, muy alto.

