El final de 'It: Bienvenidos a Derry' bate récords de audiencia y confirma que la temporada 2 es inevitable

Hace ya unos días que se estrenó el episodio final de la primera temporada de 'It: Bienvenidos a Derry', generando multitud de reacciones. Lo que todavía nos faltaba por saber eran sus datos de audiencia y ahora ya se sabe que el capítulo destrozó el récord del más visto de la serie hasta la fecha y confirmó que estamos ante la tercera serie más vista de la historia de la plataforma.

Arrasando

En concreto, el episodio final de la primera entrega de 'It: Bienvenidos a Derry' sumó 6,5 millones de espectadores en Estados Unidos durante sus primeros tres días disponible en HBO y HBO Max. Eso supone un crecimiento del 12% con respecto al capítulo anterior, que ya había marcado récord de audiencia.

Además, esas cifras luego crecen de forma exponencial, pues desde Warner se confirma que la media por episodio ronda los 20 millones de espectadores en todo el mundo de los cuales 11,5 proceden de Estados Unidos. Nadie puede poner en duda el gran éxito que ha sido 'It: Bienvenidos a Derry'.

Desde Deadline confirman que eso convierte a 'It: Bienvenidos a Derry' como el tercer mejor estreno de una serie original desde el lanzamiento de HBO Max, quedándose únicamente por detrás de dos auténticos bombazos como 'The Last of Us' y 'La casa del dragón'.

Todo esto promete un buen futuro para la serie, pues recordemos que el plan de Andy Muschietti es que 'It: Bienvenidos a Derry' tenga tres temporadas. Todavía ni siquiera ha sido oficialmente renovada por una segunda entrega, pero estos datos de audiencia dan a entender que algo muy raro tendría que suceder para que los ejecutivos de HBO no decidan seguir adelante con ella.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025