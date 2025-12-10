'It: Bienvenidos a Derry' y la mejor película de terror del año se parecen más de lo que pensábamos después del último capítulo

Nota: El texto incluye spoilers hasta el episodio 7 de 'It: Welcome to Derry' y de 'Los pecadores'.

Desde su primer episodio, la precuela televisiva de 'It' parecía tener una fijación con el racismo. No es de extrañar dada su ambientación histórica y que venga de quien viene. El trabajo de Stephen King siempre ha sido duro exponiendo el lado vergonzoso de la sociedad, con sus personajes conformando una mezcla entre héroes imperfectos y humanos peores que los propios monstruos.

No ha sido hasta el séptimo episodio de 'It: Bienvenidos a Derry' cuando las piezas han terminado de encajar. Tras una introducción que seguía ahondando en el origen circense y familiar de Pennywise, el episodio nos recordaba la tensa situación en la que nos quedamos en el presente. Una brigada de supremacistas blancos al estilo del Ku Klux Klan venía a perturbar la paz para la comunidad negra que se había reunido en una fiesta local. En una de las secuencias más crueles en todo el universo 'It', esa fiesta termina de la forma más trágica posible.

El racismo y el miedo

Es una secuencia que también enciende una bombilla para cualquier cinéfilo viendo el episodio. Los paralelismos con 'Los pecadores' son evidentes. En una de esas casualidades de la vida, ha coincidido que el mismo año se estrenen dos obras cuyo punto álgido es que la comunidad negra local sufra un ataque de supremacistas estando en un sitio de celebración. Ha coincidido también que ambas sean historias de terror. En la obra maestra de Ryan Coogler, el ataque del klan en el nuevo local de los gemelos ocurre justo en medio de una invasión vampírica, y para terminar de sellar el funesto destino del sitio.

Hay una gran diferencia en el tono, no obstante, y casi que diría que una que delata la diferencia entre los directores. La tragedia de 'Los pecadores' es dolorosa, pero para Ryan Coogler tiene algo de inevitable. Casi una ironía dramática del destino para una comunidad que, fuera por los vampiros o los racistas, estaba condenada. Coogler utiliza esa trama como unión, usando el vampirismo casi como escapismo de la dureza del mundo real. En el perfecto epílogo, Stack recuerda con Sammie aquel suceso casi como un rito de paso, admitiendo que nunca se sintió más vivo que aquel momento.

La escena de 'Bienvenidos a Derry' resulta hasta más desagradable e injusta. Los eventos que desarrolla Andy Muschietti y su equipo se suceden de forma similar, pero hay que sumarles la sorpresa de que llegan después de lo que parecía un momento heróico por parte de los protagonistas, sacando sus armas e igualando el enfrentamiento. El incendio posterior a traición, un modus operandi habitual del klan, es horripilante, quedando los presentes encerrados desde fuera y quemados entre llamas. Perdiendo por el camino a buena parte de la comunidad local, de militares, familias e incluso de rebote, a uno de los protas que estaba con ellos.

Es tan impactante que uno casi se olvida de que hay una amenaza cósmica en forma de payaso asesino pululando por el pueblo. Cuando Pennywise aparece, rodeado de las llamas, por momentos se siente una amenaza menor, un ave carroñera que no entiende de bandos y que simplemente viene a aprovecharse de las presas. Que el miedo es su único lenguaje queda claro más adelante, cuando en un efectivo desenlace a su subtrama, no hace un trato especial para la mujer que hemos descubierto que es su "hija", dejándola en un estado catatónico cuando trata de acercarse a él.

El episodio se tiene guardado un astuto último giro que demuestra que esto es más que el 'Stranger Things' del universo 'It'. El enfrentamiento final entre Hanlon y sus superiores descubre que la misión de militarizar a Pennywise para ayudar con el conflicto EEUU-Rusia (sacada directamente de la serie de los Duffer y que hasta el momento era una trama bastante perezosa) era pura pantomima. Lo que el ejército quiere es infundir el miedo en la nación. Crear un enemigo común que unifique a los americanos y, o eso dicen ellos, haga que no se vuelvan a repetir tragedias como la fiesta de la noche anterior. A esperas del desenlace la semana que viene, la serie de Muschietti parece digna heredera del estilo King, casando el terror paranormal con las miserias humanas.

