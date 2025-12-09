‘Golpes’ es ejemplar mezclando thriller de atracos y cine de la transición, pero acaba conteniéndose en sus puñetazos

A base de repetición y formulación, se van limando texturas además intenciones hasta el punto de desactivar aquello que era idiosincrático. El thriller ibérico había destacado gracias a directores con oficio y cierta querencia por ciertos formalismos del cine de entretenimiento adulto extranjero, donde además intentaban dialogar con España y su historia con cierta rabia política, fuese más o menos explícita.

Ahora el thriller en España se hace tan masivamente que tanto la artesanía como las inquietudes se han perdido, así como cierta conexión con la calle. Las prisas han sentado también mal a autores consagrados como Alberto Rodríguez y Rafael Cobos con una ‘Los tigres’ tan modesta como falta de fuerza en muchas áreas. Sin embargo, este último ha logrado resarcirse en parte con su último estreno, ‘Golpes’.

A golpes con la vida

Su primer largometraje como director, después de dar el salto hacia esa área por primera vez con ‘El hijo zurdo’, tiene efectivos ramalazos de thriller adulto al más puro estilo Michael Mann que también reboza con historia y cine de la transición. Aquí lo hace con el siempre efectivo Luis Tosar y un Jesús Carroza estelar digno de ser el corazón de la película, ahora en cines.

Hace tiempo que Migueli y su hermano Sabino separaron caminos, ambos marcados por la muerte de su padre perseguido por sus ideas y enterrado en algún lugar indeterminado cerca del campo andaluz. El primero sale de la cárcel, dispuesto a volver a las andadas de los atracos para conseguir el dinero con el que comprar el terreno donde ha descubierto que se encuentran los restos de su padre, mientras que el segundo es un policía que debe detenerle si quiere la jubilación anticipada que le permita centrarse de una vez en reparar su matrimonio.

Esta división frente a frente entre bandos opuestos persigue esa atmósfera tan ‘Heat’ que tanto Cobos como su antiguo colaborador Rodríguez han perseguido en otras ocasiones, pero también busca ser reflejo de una España convulsa durante inicios de los ochenta. La que intenta ignorar los crímenes del pasado pensando en que puede seguir adelante, y la que no olvida las injusticias que han ayudado a crear las fracturas sociales y económicas que mantienen a ciertos sectores en la precariedad.

‘Golpes’: oficio y nervio

‘Golpes’ sugiere con mucho acierto el impacto del caciquismo y la represión de las autoridades a la hora de generar las desigualdades que marcan a una Sevilla que tiene que mirar fuera para buscar oportunidades. La dinámica fraternal y también el enfrentamiento entre ley y crimen ofrece una fuerza dramática interesante a este ejercicio que Cobos dirige con fabuloso pulso y artesanía.

No obstante, todo este oficio se va diluyendo progresivamente y esa contundencia política que estaba sugiriendo se pierde entre un tercer acto apresurado y varios finales derivados de una sobreescritura ineficaz. Cobos acaba conteniendo sus propios puñetazos, dejando un poco a medias a pesar de sus buenas referencias y también inteligencia para apoyarse en dos actores estupendos.

