Urge que los Oscars le den una vuelta a los documentales. El último nominado que he visto me deja la sensación de que es la enésima variación de lo mismo

Suelo encontrar cierto gusto en explorar las nominadas en categorías consideradas de nicho en los Premios Oscars, donde se pone un tímido foco en películas que suelen no tener hueco en la categoría principal y también en las técnicas. Es decir, las áreas de mejor película animada y mejor película documental son una oportunidad para indagar en películas que no están discutidas durante meses en la máquina trituradora de la temporada de premios.

Hay otro factor a tener en cuenta en documental, y es que las nominaciones vienen de los votos de la rama documentalista de la Academia y no del bloque general, lo que da ocasión de tener cierta línea independiente. Esto debería proporcionar oportunidad a trabajos de gran variedad de temáticas y de formas.

Este año me ha resultado más tedioso explorar la categoría, y me deja la impresión de que se ha consolidado cierta tendencia a acomodarse en ciertos lugares comunes. Tanto en temáticas, principalmente la infiltración en abusos políticos para hacer un ejercicio de cuasi-periodismo, como en formas muy repetidas. Es flagrante con las escogidas de 2025, donde ‘Come See Me In the Good Light’ es una excepción sentimental (aunque indistinguible de algunos dramas de enfermedad) en una serie de documentales políticos excesivamente derivativos.

Mentiras con nariz larga

Uno de los últimos que nos quedaban por ver de la categoría era ‘Mr. Nobody contra Putin’, que se ha estrenado estos días directamente en streaming a través de Filmin. En él, el director David Borenstein trabaja con Pavel Ilyich Talankin para hacer una radiografía pertinente del régimen autoritario de Vladimir Putin, aunque lo hace de manera que está cubriendo una cuota de señalamiento a los abusos de Rusia.

En el terreno, el profesor Talankin observa como las autoridades rusas intentan tener influencia insidiosa en la educación, instaurando centros de adoctrinamiento para expandir propaganda nacionalista y que justifique actos como la invasión a Ucrania. El docente decide hacer su propia rebelión interna grabando todo para mostrar cómo las escuelas se vuelven plataformas para reclutamiento militar.

Unos procedimientos estremecedores que Borenstein y Talankin como operador de cámara y narrador intentan aligerar con cierto humor en el tono, dándonos la mano hacia los horrores convertidos en pilares educativos. También para señalar sin demasiados miramientos a representantes públicos que añoran sin escrúpulos tiranos del pasado.

‘Mr. Nobody contra Putin’ y la uniformidad de la denuncia

Es una historia relevante en tiempos de post-verdad alimentada no sólo por gobiernos, sino también algoritmos de redes sociales que colaboran en el mantenimiento del poder autócrata. Y, aun así, me he pasado buena parte de ‘Mr. Nobody contra Putin’ pensando que ya la había visto, o al menos una variación de lo mismo que igual habría tenido el mismo impacto como cortometraje periodístico en un medio como el New York Times.

Realmente no es culpa suya, porque Borenstein y Talankin consiguen algo eficaz además de necesario en su película. Pueden haber logrado algo arquetípico, pero sirve a la historia lo suficiente para querer verla. Pero sí es cierto que tiene todos los dejes de un documental tipo de Sundance que acaba siendo el repositorio de donde sacan los Oscars sus documentales nominables (este año casi todos tuvieron su premiere en el festival). Es una muestra de falta de imaginación que nos lleva a una uniformidad en el cine documental realmente preocupante.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Los mejores documentales de la historia