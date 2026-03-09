Henry Cavill no era perfecto como Geralt de Rivia en 'The Witcher'. Un experto en espadas criticó su técnica en la serie de Netflix

Dice ese poeta del siglo XXI llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, que "No confundas un lobo con un husky, ni los diamantes con Swaroskis". Del mismo modo, cuando hablamos de la serie 'The Witcher', no debemos confundir al Geralt de Rivia de Henry Cavill con el de un Chris Hemsworth que ha terminado siendo una suerte de versión de marca blanca del personaje interpretado por el británico.

Su arma mata... regular

Está claro que el cambio por el Hemsworth pequeño ha sido una suerte de downgrade que el fandom ha percibido y penalizado, pero esto no quiere decir que Cavill haya sido un brujo perfecto, al menos a ojos de los expertos en el noble arte de rebanar pescuezos con espadas. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque David Rawlings ha criticado con dureza las habilidades de nuestro Henry con el acero.

Rawlings, miembro de HEMA —siglas de Historical European Martial Arts—, se pasó hace unos años por el canal de YouTube de Insider para evaluar diez luchas a espada de diferentes series y largometrajes, dejando a Cavill para el arrastre con sus anotaciones sobre un pasaje de 'The Witcher' que, según subraya, "contiene varios aciertos, pero varias decisiones técnicas discutibles desde la perspectiva de las artes marciales históricas europeas".

Tengo peros con esta pelea en particular porque hay mucho agarre inverso con la espada, que se sostiene hacia atrás. No es una buena técnica de uso de la espada, porque sacrificas tu habilidad para defenderte por encima.

Eso sí, su baja estima por la escena en cuestión no está relacionada con Cavill, a quien elogia, sino con la coreografía y las técnicas que se le enseñaron:

Henry es muy bueno a nivel físico, pero esta escena es, probablemente, la más decepcionante de 'The Witcher'. Henry es un ocho. La calidad de la lucha es un cuatro.

No obstante, nada mejor que una crítica constructiva, y Rawlings aplica perfectamente esta máxima reconociendo varios aciertos:

Valoro positivamente que el arma se mantenga por delante del luchador y se use para cerrar distancia activamente. También destaca el uso de desplazamientos giratorios y de ángulos amplios para lidiar con varios enemigos. En cómputo global de ejecución: buen desempeño físico del actor, pero coreografía por debajo del estándar técnico esperado.

Desde luego, nunca llueve a gusto de todos.

