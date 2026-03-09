Pixar anuncia una secuela más mientras celebra el éxito de 'Hoppers', su nueva película original. La parte buena es que ahora, al menos, tiene una estrategia clara

No podemos tener cosas bonitas: mientras Pixar celebra el éxito de 'Hoppers' por un lado, ha anunciado una nueva secuela por otro, que se unirá a 'Toy Story 5' (2026), 'Los increíbles 3' (2028) y 'Coco 2' (2029). Cada vez parece más claro, de hecho, que su estrategia pasa por intercalar películas originales con secuelas, dejando que sean estas las que financien las primeras. Riesgos calculados, vaya.

Susto o muerte

La secuela anunciada no es otra que 'Monstruos S.A 3', tal y como ha desvelado el Wall Street Journal. Hay que tener en cuenta que la película original ya tuvo una precuela, 'Monstruos University', y una serie de televisión que la continuaba, 'Monstruos a la obra'. Es de esperar, claro está, que ese "3" desaparezca. De momento no hay ni director, ni se ha filtrado la trama, ni tenemos una fecha de lanzamiento o sabemos nada más de la película en cuestión más allá de su mera existencia.

La parte buena es que esta secuela se contrarresta con otras dos películas originales que aparecerán los próximos años y que sucederán a 'Gatto'. La primera es 'Ono Ghost Market', inspirada en un bazar sobrenatural donde interactúan los vivos y los muertos y que iba a ser una serie de televisión, pero dio el giro hacia el cine justo a tiempo Además, Domee Shi, directora de 'Red', también está preparando el primer musical de Pixar, aún sin nombre.

Y como no todo van a ser buenas noticias, también hemos sabido que 'Be Fri', una película que llevaba 3 años preparándose, ha sido cancelada por el estudio. La cinta seguía a dos amigas que tienen una ruptura platónica: una de ellas tenía una conexión con personajes de fantasía al estilo 'Sailor Moon'. En Pixar no suele haber finales definitivos, así que quizá veamos detalles de 'Be Fri' en futuras obras del estudio. Mientras tanto habrá que conformarse con sus tres originales y cuatro secuelas para los años venideros, porque solo hay una cosa clara: Pixar no se va a ningún lado.

En Espinof | Daniel Chong, director de 'Hoppers', lo nuevo de Pixar: "Te contaré un gag. Nunca he dicho esto en una entrevista, pero ya que preguntas..."

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026