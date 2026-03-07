El creador de 'El joven Sherlock', sobre lo más difícil de hacer la nueva serie del detective: "No lo veo como una adaptación"

Teniendo en cuenta que tiene un récord guinness en sus manos al respecto, el decir que tenemos por enésima vez una serie sobre Sherlock Holmes es casi como hablar del tiempo. Exageraciones aparte, el caso es que esta semana Prime Video estrenó 'El joven Sherlock', la última serie basada en el icónico personaje de Arthur Conan Doyle.

Respaldada por Guy Ritchie, que se pone en labores de dirección y producción ejecutiva, esta entretenidísima serie nos lleva a los años mozos de Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin), que se ve obligado a limpiar su nombre estando trabajando de mozo, valga la redundancia, en la universidad de Oxford.

Una serie la mar de entretenida y con giros continuos en lo que la investigación de un robo y varios asesinatos guardan relación con un misterio familiar. No voy a hablar de más, pero el caso es que, si le preguntamos al creador de la serie, Matthew Parkhill, esta no es una adaptación de Sherlock Holmes.

Cero adaptado

«No la veo como una adaptación,» declara Parkhill en una entrevista con Variety «porque no he adaptado los libros.» Al menos, como aclara, no en un sentido "estricto" de la palabra. La cuestión es que como parte de evitar gran parte de la presión de hacer algo con un personaje tan icónico, Parkhill buscó la manera de equilibrar el canon con sus ideas:

«Hay mucho peso encima cuando haces algo como esto, ¿verdad? Muchos guionistas brillantes y actores han hecho esto, así que tenía que encontrar una manera que me permitiera un sentido de espacio creativo y no notar demasiado la presión del canon. Me dije muy al comienzo "No voy a tocar nada de después de 'Estudio en escarlata', el primer libro, pero antes de eso es mi patio de juegos."»

Este alejarse de los libros, de hecho, explica también que, si bien aparece en los créditos, desde las notas de prensa hayan obviado que la serie estaba inspirada en las novelas de Andrew Lane... a pesar de que no adaptan ninguna en concreto. Más allá de eso, Parkhill asegura que la idea era inventar un nuevo origen para el personaje:

«Stephen Thompson, quien también escribió en 'Sherlock', me decía que cuando hicieron esa serie, explotaron todas las historias en el canon para sacar ideas. No hicimos eso en nuestra sala de guionistas. Dijimos "Todo pasa aquí y vamos a intentar e inventar un nuevo origen." Homenajeamos a Conan Doyle y tenemos muchos huevos de pascua en nuestra serie donde la gente empiece a decir "Oh, que esto ocurrió por esto. Así es como ocurrió aquello."»

