'Cumbres borrascosas' supera los 200 millones en taquilla, confirmando que la película con Jacob Elordi y Margot Robbie es un éxito indiscutible

Se esperaba mucho de 'Cumbres borrascosas' y la película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie no ha decepcionado. La prueba definitiva de ello es que acaba de superar los 200 millones de recaudación mundial, demostrando así que ha sido un éxito indiscutible para Warner.

El éxito de la nueva 'Cumbres borrascosas' en cifras

Estrenada el pasado 13 de febrero de 2026, 'Cumbres borrascosas' arrancó en lo más de la taquilla norteamericana, donde aún se mantiene en buena posición. En concreto, el tercer largometraje dirigido por Emerald Fennell ha conseguido ya 74 millones de dólares allí, mientras que en el resto del mundo llega ya hasta los 126 millones.

La duda ahora está en ver cuál será el techo de 'Cumbres borrascosas'. Recordemos que este pasado fin de semana sumó 29,6 millones más en todo el mundo, por lo que es evidente que la cifra de 200 todavía va a seguir creciendo de forma significa. A priori, 250 millones parece un objetivo bastante factible.

Sí es verdad que tras su primer fin de semana se dijo que Warner esperaba haber conseguido mejores datos. Eso unido a la división que estaba creando entre público y crítica invitaba a pensar en que su recaudación bajase de forma abrupta, pero a la hora de la verdad se ha mantenido bastante bien.

Teniendo en cuenta que el presupuesto de 'Cumbres borrascosas' fue de 80 millones de dólares, es innegable que va a ser muy rentable para Warner. Ahí es verdad que Netflix ofreció 150 millones por ella, pero eso acaba con todas las vías adicionales de ingresos de la película, que seguro que en digital también rasca más dinero, por no hablar de los derechos televisivos, la posible venta temporal en streaming a otras plataformas que no sean HBO Max y lo que consiga a través del formato físico.

