La crítica dicta sentencia sobre 'Hoppers' y afirma que es una de las mejores películas de Pixar. Sólo hay 8 con una valoración más alta

Este viernes 6 de marzo de 2026 se estrena 'Hoppers', la nueva película original de Pixar con la que el estudio espera reconquistar al público tras el traspiés sufrido con 'Elio'. Por ahora, todo son buenas señales, pues hasta la crítica ha dictado sentencia ya para afirmar que estamos ante una de las mejores películas del estudio.

Las 8 películas de Pixar mejor valoradas que 'Hoppers'

'Hoppers' tiene ahora mismo un 96% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, lo cual supone que solamente hay 8 película del estudio con una valoración más alta. Teniendo en cuenta que ya se han lanzado 30 largometrajes de Pixar, tampoco es un logro tan fácil de conseguir. En concreto, estos son los títulos que la critica sitúa por encima:

Además, tanto 'Toy Story 4' como 'Ratatouille' y 'Monstruos S.A.' también tienen actualmente un 96% de valoraciones positivas. Eso sí, con ellas ya pocas oscilaciones va a haber, mientras que con 'Hoppers' seguro que hay algo más de movimiento, pero lo que no está claro es si va a ser hacia arriba o hacia abajo.

La siguiente prueba de fuego para 'Hoppers' va a ser la taquilla. Con un presupuesto de 150 millones de dólares -a lo que hay que sumar la inversión que Disney haya hecho en marketing-, necesita hacer buenas cifras para ser rentable.

Ahora mismo se espera que logre unos 88 millones durante su primer fin de semana -lo que supondría el mejor debut de una película original de Pixar desde 'Coco'-, por lo que va a ser clave cómo se mantenga en semanas posteriores. Por ejemplo, 'Elemental' arrancó solamente con 44 y su paso por cines se cerró con 494 millones, mientras que 'Elio' comenzó su andadura con 35 millones pero luego solamente llegó hasta los 154.

En Espinof | Todas las películas de Pixar ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 35 mejores películas de animación de la historia