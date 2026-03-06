"Soy un completo idiota". Christian Bale habla sobre su método de trabajo y por qué cree que va a sorprender a la gente

Christian Bale vuelve a este viernes a los cines con '¡La novia!', la esperadísima película que protagoniza junto a Jessie Buckley. Ya veremos si acaba siendo un éxito, pero en ella ha vuelto a aplicar esos métodos de trabajo que le han llevado a ser uno de los actores más particulares de Hollywood.

"Me parece muy divertido mi trabajo"

En una charla con Variety, Bale reconoce que "suelo mantenerme en el personaje entre escenas... ser bastante serio en el set, pero aquí explico por qué, y creo que a la gente le sorprenderá. Soy uno de los peores 'cadáveres' en un set de rodaje, lo que significa que no puedo mantener una cara seria. Empiezas a reírte y no puedes parar. Nunca quiero salirme de una escena y ser objetivo, porque en cuanto lo hago, todo me parece divertidísimo".

Eso no ha impedido que Christian Bale haya tenido algún que otro conflicto durante un rodaje, como cuando explotó con un broncazo en el set de 'Terminator: Salvation', pero sí que tiene claro que su oficio no es para nada algo serio. "Me parece muy divertido mi trabajo. Es decir, actuar es algo bastante divertidísimo para un hombre adulto", afirma la estrella británica. Pero claro, todo tiene sus límites.

A la hora de señalar qué es lo que le lleva a aceptar un papel por encima de otros, el propio Christian Bale reconoce que "soy un completo idiota" y que no hay nada en concreto que le sirve como guía a seguir: "No tengo pistas, estrategia, ni un plan gigantesco". Eso sí, tiene muy claro que no quiere saber nada de las comedias románticas...

Eso sí, una cosa que tiene muy claro es la importancia de las campañas publicitarias para que sus películas lleguen a la gente y tengan más éxito: "Quiero que la gente vea una película de la que estoy orgulloso, y siento una obligación hacia los directores y miembros del equipo que se esforzaron al máximo en un proyecto de salir y hablar de ello".

