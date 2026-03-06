Telecinco va a dar la matraca con 'Supervivientes 2026' sin parar después de su éxito en audiencia. Puede tener el efecto contrario al que esperan

De un tiempo a esta parte, todos damos por hecho (con razón) que Telecinco tiene los días contados. Sus audiencias caen en picado, nadie habla de sus famosos metidos a la fuerza, y año tras año incluso sus pilares, como 'La isla de las tentaciones' o 'Gran Hermano', van haciendo menos mella en la cultura popular, convertidos en meros esquejes de lo que fueron. Y sin embargo, nunca puedes dar por muerto a quien fue líder de audiencia tanto tiempo y aún tiene una carta bajo la manga: el eterno 'Supervivientes'.

Sobreviviré, buscaré un hogar

Ayer, después de que 'Gran Hermano Dúo' terminara su mediocre edición con un 14,2% de share y tan solo 884.000 espectadores (la final menos vista del formato con famosos), 'Supervivientes' ha demostrado que no está todo dicho todavía. Un año justo después del inicio de la edición de 2025 ha empezado la correspondiente de este año, que suma ya 12 seguidas en Telecinco, a las que hay que sumar otras 6 entre 2006 y 2011, las 3 de Antena 3 (como 'La isla de los famoS.O.S') y las 2 iniciales de Telecinco. Tras 23 temporadas en 26 años, sigue siendo capaz de arañar un 21,2% de share. No es poca cosa.

Es un número en la línea de las dos ediciones anteriores y que supera con mucho a la de 2023 (que cayó al 15,6%), aunque sí es verdad que sus 1.227.000 espectadores es la cifra más baja de su historia para una gala inicial. En este caso, todo sea dicho, no es culpa de Telecinco, sino del público, cada vez más diversificado: todas las cadenas tradicionales están perdiendo público. De hecho, 'Supervivientes' fue tan bien que incluso su versión express (una simple distinción para dividir el programa y las audiencias en dos, aparentando mayor éxito) superó a 'La Revuelta' por un 0,5% de share y casi 100.000 espectadores. Dado que Pablo Motos y David Broncano suelen ser los reyes del access, es todo un logro.

Pero había ganas de 'Supervivientes', aunque los concursantes de este año, como en los últimos, sean reciclados de 'La isla de las tentaciones' (hay 5 que han hecho el trasvase, igual que el año pasado), parejas y exes de, modelos y algún que otro que no sabe dónde se ha metido, como José Manuel Soto, Aratz Lakuntza o Alvar Seguí. Como siempre, Telecinco mezclará el faranduleo las primeras semanas y acabará enganchando con algún concursante realmente fuerte que llegue al final en un concurso dominado por el público que se aleja tanto de 'Survivor' que es como comparar una piedra con una manzana. Es lo que el público aparentemente quiere, ¿para qué negárselo?

Es posible que en España tengamos que aceptar una realidad: nadie hace realities como Telecinco. Donde otros apuestan por programas pregrabados y que muestran la cara amable de los famosos (como 'Decomasters' o 'Top Chef'), en la cadena de Fuencarral siguen apostando todo al morbo, el directo, el salseo, las galas eternas y convertir toda la cadena en un amplificador de 'Supervivientes' que funciona sin parar, desde 'El programa de Ana Rosa' hasta 'El tiempo justo', machacando al espectador con dimes, diretes, debates y las mismas imágenes repetidas hasta la saciedad. Porque de nada sirve este 21,2% de share si el resto de la programación repta por debajo del 10% y se deja ganar por todas sus competidoras.

De hecho, ayer mismo, pese al éxito, Telecinco siguió quedando en el tercer puesto, a 1,1% de La 1 y un 2,5% de Antena 3. En el global del mes la cosa es aún más apocalíptica: Telecinco se está conformando con un 9,2% frente al 12,6% de Antena 3 y el sorprendente 13,2% de La 1. Si Mediaset pretende que toda su programación se vertebre en un solo programa, a la antigua usanza, pueden pasar dos cosas: o es tal éxito que eleva la audiencia general y compite por un honroso segundo puesto tras meses relegada al tercero... O el público acaba cansándose y 'Supervivientes' se resiente. El tiempo dirá si Telecinco es capaz, paradójicamente, de sobrevivir.

