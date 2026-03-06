"Tenemos 2800 millones de dólares en nuestro bolsillo que no teníamos hace unas semanas". Netflix no se ha ido de vacío tras su ruptura con Warner

Uno podría pensar que después del regate de Paramount a Netflix por la compra de Warner, el streamer habría sentido en sus carnes la humillación y habría salido con la cabeza gacha a maldecir su mala suerte. Sin embargo, como quien se encuentra una foto de su ex pero se siente bien consigo mismo, ha sacado pecho de su aparente desgracia: al fin y al cabo, tras estos dos meses de tiras y aflojas, se ha llevado un buen pastizal inesperado.

Hasta luego, y gracias por la pasta

El director financiero de Netflix, Spence Neumann, ha entrado en detalle en una conferencia sobre tecnología y medios de comunicación a la que ha asistido Variety, subrayando que, para ellos, lo importante era tan solo una cosa: "Todo se basaba en el precio. Todo el rato dijimos que esta oportunidad era buena al precio justo, pero no necesitábamos tenerla costara lo que costara".

De hecho, ese fue el motivo de su retirada, en la línea del que Ted Sarandos comentó hace unos días: "Quedó claro que ya no tenía sentido para nosotros financieramente". Eso sí, no lo hacen con las manos vacías: "Ahora seguimos adelante, y lo hacemos con 2800 millones de dólares en nuestro bolsillo que no teníamos hace un par de semanas". Así cualquiera supera una ruptura traumática, la verdad. Estos 2800 millones han sido pagados por Paramount como parte de su tarifa por romper el acuerdo.

En realidad, para Netflix todo sigue igual más allá de la pequeña afrenta: "Sé que suena aburrido, pero realmente no ha cambiado nada. Continuaremos centrados en las oportunidades para acelerar el crecimiento del negocio". La pena está clara: "Tengo una fuerte creencia de que nos hubiéramos encargado bien de Warner, y teníamos vía libre para la aprobación regulatoria". Por su parte, Warner tampoco parece muy preocupada por si su acuerdo actual se cae, porque ganaría 7000 millones. ¡Las cosas financieras de Hollywood!

Ante la terrible visión futura de una fusión entre HBO Max y Paramount+, es posible que acabemos echando de menos lo que podría haber hecho Netflix. Uno de los "Qué hubiera pasado si" más míticos que pasarán a la historia del cine. ¡A ver qué pasa ahora!

