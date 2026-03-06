Meses después de triunfar tímidamente en taquilla, se acaba de estrenar en streaming el último golpe de una de las franquicias más nostálgicas del cine

Hollywood necesita (o cree fervientemente que necesita) anunciar retornos de cualquier saga medianamente conocida, porque a nivel mercantil es la apuesta más segura y que más confianza genera a inversores que tienen más cuidados que el público general. Por eso algunas franquicias siempre están de regreso con variantes como ‘Karate Kid: Legends’.

El nuevo capítulo de la saga ‘Karate Kid’, una de las que más nostalgia genera en los espectadores aunque sea sólo por la película original, trató de aprovechar el nuevo fervor generado por el mundo de las artes marciales a raíz del fenómeno ‘Cobra Kai’. Tuvo éxito en taquilla, recaudando 117 millones de dólares, aunque no consiguió nada mareante. Es posible que ahora encuentre su público en streaming a través de Movistar+.

A tortazos por la vida

Obligado a abandonar su hogar en Pekín, donde disfrutaba de su juventud y su entrenamiento en artes marciales, Li Fong se muda con su madre a Nueva York. Allí, intentando lidiar con traumas del pasado, hace esfuerzos por adaptarse, algo que costará con compañeros de clase bastante hostiles.

Para hacerles frente se apuntará a un campeonato de karate, pero para poder triunfar necesitará no sólo la ayuda de su antiguo mentor sino también del laureado Daniel LaRusso, último vestigio de la escuela de lucha Miyagi.

Además de introducirnos a un nuevo protagonista que tiene poco más que hacer que evocar los puntos principales del argumento de la película original, la película intenta ser una glorificación absoluta del legado de una franquicia un tanto destartalada y de lore caprichoso. Además de recuperar a Ralph Macchio, introducen otro papel de mentor a través del retorno de Jackie Chan tras su propio reboot de 2010.

'Karate Kid: Legends': peleas de trámite

Es lugar de simpático homenaje, muestra cómo estas películas están construidas siempre sobre palillos en todo lo que se proponen, desde la emoción juvenil hasta la acción. Aquí todo se exhibe casi como trámites a cumplir, tareas que marcar como hechas en un Excel porque supuestamente es lo que se espera de ella.

De manera quien sabe si accidental, muestra cómo el sistema de las secuelas legado de Hollywood está colapsando bajo su propio peso. A pesar de breves intentos de tener cariño por sus personajes jóvenes, ‘Karate Kid: Legends’ es una película tan atareada con notas que añadir que termina desprovista de encanto o incluso cosas que la hagan memorable.

