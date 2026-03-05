Guía de visionado de 'Oshi no Ko'. Dónde ver en streaming todo el anime de idols al completo para no perdernos ni un drama fuera y dentro del escenario

Entre los animes estrenados en los últimos cinco años, 'Oshi no Ko' se ha ganado rápidamente su legión de fans gracias a una animación puntera y un retrato muy peculiar del mundo de los idols. Este thriller de misterio y drama familiar es uno de los estrenos candentes de 2026, pero si queremos verlo al completo puede ser un poco complicado.

Para ser justos, en AnimeBox se han encargado desde el principio de su retrasmisión en simulcast y del doblaje en castellano del anime. Pero ahora 'Oshi no Ko' también ha ido llegando a otras plataformas con temporadas desperdigadas y puede ser un poco de lioso de seguir con el santo entre diferentes servicios.

Así que sin más, aquí va la guía de visionado de 'Oshi no Ko' para tener localizadas todas las temporadas del anime.

Temporada 1

El inicio de la historia. 'Oshi no Ko' arranca cuando la cantente adolescente Ai Hoshino llega a la consulta de un médico rural llamado Gorou Honda, que además es un gran fan suyo. Resulta que Ai está embarazada y quiere dar a luz en secreto, pero entonces el doctor es asesinado y descubre que se ha reencarnado en uno de los bebés de su idol favorita.

Disponible en Netflix, Crunchyroll y AnimeBox, donde también está disponible con doblaje en castellano.

Temporada 2

Aqua y Ruby, los gemelos Hoshino, ahora son adolescentes creciditos que tratan de seguir los pasos de su madre y abrirse camino en los escenarios. Aqua se infiltra en el mundo del teatro profesional participando en la obra "Tokyo Blade" mientras busca pistas sobre la identidad de su padre... Mientras tanto, Ruby intenta trazar su propio camino como idol.

Disponible en Netflix y AnimeBox, donde también está disponible con doblaje en castellano.

Temporada 3

Continúa el drama para los gemelos Hoshino, y ahora Ruby empieza a ascender en su carrera como idol mientras se ve envuelta en una red de mentiras y se vuelve cada vez más cínica. Aqua empieza a despuntar también en el terreno artístico, aunque no pierde de vista su plan de venganza.

Disponible en Crunchyroll y AnimeBox

