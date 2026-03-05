Este anime se acaba de estrenar en Netflix y ya está arrasando. En países como México y Perú solo lo supera 'Los Bridgerton'

Estos días lo que está ardiendo con fuerza en Netflix es el final de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', aunque no fue la única serie que se estrenó a finales de febrero. Uno de sus animes más populares también volvía con nuevos capítulos, y ha triunfado de manera explosiva a pesar de que quizás no se estrenaba en el mejor momento.

Tacitas contra mamporros

Se trata de 'Baki-Dou', el nuevo anime de la saga de 'Baki the Grappler', que aterrizó en Netflix el pasado 26 de febrero. Este anime de artes marciales es uno de los más exitosos de la plataforma y reúne a una legión de fans, pero la verdad es que no se podía ver venir que su estreno fuera a medirse cara a cara con 'Los Bridgerton'.

A nivel global, 'Baki-Dou' se ha ganado un respetable segundo puesto en el Top 10 de series de habla no inglesa, superado únicamente por 'El arte de Sarah'. Acumula un total de 3.400.000 visualizaciones y más de 18 mil horas vistas, y eso que en realidad las métricas solo tienen en cuenta los datos recogidos entre el 23 de febrero y el 1 de marzo y el anime se estrenó el día 26.

En Latinoamérica es donde lo nuevo de Baki Hanma ha terminado de arrasar por completo. En México, Perú, Nicaragua, Bolivia y Ecuador ha sido la segunda serie más vista de todo Netflix, superada únicamente por la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'.

Los fans latinos de Baki venían esperando la nueva temporada del anime con ganas, porque 'Baki-Dou' se ha situado sin problemas en el Top 10 del continente. Tercer puesto en Chile, Colombia, Panamá, Guatemala, cuarto en Costa Rica, octavo en Argentina... Sus competidores más fuertes han sido 'Los Bridgerton' y 'El agente nocturno', dos series bien establecidas que regresaban con mucha fuerza este año.

Quizás si el estreno de 'Baki-Dou' no hubiera coincidido con el final de 'Los Bridgerton' podría haberse alzado con el primer puesto en un buen número de países. Aún así no está nada mal, considerando que tenía una competencia muy dura, y el éxito de 'Baki-Dou' reafirma que Netflix está acertando de lleno al apostar por el anime como uno de sus buques insignia.

