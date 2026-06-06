Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de suspense de la historia. Una obra maestra que todo el mundo debería ver

Hubo un tiempo en el que el mundo pensaba que cualquier cosa que quisiera ver estaba en Netflix. Eso cambió con la proliferación de otras plataformas, pero no ha impedido que Netflix siga apostando con fuerza por títulos de catálogo. Eso sí, su tiempo disponible allí es limitado y ahora una de las mejores películas de suspense de todos los tiempos está a punto de desaparecer de la plataforma.

La magistral película que pronto dejará el catálogo de Netflix en España es 'Seven', el inolvidable thriller que lanzó la carrera como director de David Fincher y que luego dio pie a muchas imitadoras. Ni una sola se acercó al nivel de este mítico protagonizado por Brad Pitt y Morgan Freeman que cuenta además con uno de los finales más memorables de la historia del cine -sin duda la opción de todas las que se barajaron-.

Menuda maravilla

Es cierto que 'Seven' fue a su vez influenciada por el éxito años antes de la extraordinaria 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs'), pero la cinta de Fincher logró brillar con luz propia y traer energías renovadas a las películas de asesinos en serie, hasta el punto de que muchos años después incluso fue una influencia clara para 'The Batman'.

Una de las claves de 'Seven' es cómo Fincher logra presentar una ciudad sin identificar como una sociedad enferma -ese look visual tan característico que Darius Khondji imprime en la fotografía también resulta fundamental-, casi un infierno personal para muchos de sus habitantes que se ha visto sacudida por un psicópata que elimina a sus víctimas siguiendo un criterio de lo más curioso: los siete pecados capitales.

La investigación en sí misma ya resulta fascinante, pues el guion de Andrew Kevin Walker maniobra con soltura para evitar ser una simple sucesión de lugares comunes. Solamente con eso ya podría haber sido una muy buena película, pero es que se dio una sucesión de aciertos para que 'Seven' se convierte en un título único.

El reparto tiene un peso tremendo, siendo uno de los primeros papeles con los que Brad Pitt se empezó a quitar de encima el sambenito de que simplemente era una cara guapa. Y es innegable que fue algo que él mismo buscaba, pues ese mismo también brilló en '12 Monos' ('12 Monkeys'), siendo nominado al Óscar por su trabajo allí.

Sin embargo, que eso no nos haga infravalorar a su David Mills, que funciona muy bien por separado, pero aún mejor en oposición al William Somerset de Freeman. Hemos visto infinidad de extrañas parejas de policía, pero aquí hay una sinergia única entre el ímpetu y la juventud de uno con la veteranía y el cansancio vital del otro.

Pese a que fue muy bien recibida en su momento y arrasó en taquilla -327 millones de recaudación frente a un coste de 33 millones-, lo cierto es que la Academia no le prestó demasiado atención, ya que 'Seven' únicamente fue nominada en la categoría de mejor montaje, pero el premio fue finalmente para 'Apolo 13' ('Apollo 13').

Si queréis aprovechar que todavía sigue en Netflix para verla, os aviso de que el próximo sábado 14 de junio de 2026 será el último que tengáis disponible 'Seven' en esta plataforma.

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