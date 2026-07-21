Este thriller coreano de Netflix está basado en un cómic tan polémico que estuvo prohibido. Pero la serie aborda la historia desde otra perspectiva

Netflix lleva años encontrando algunos de sus mayores éxitos coreanos en adaptaciones de cómics como los webtoons, pero pocas llegan rodeadas de tanta polémica como lo ha hecho 'Así aprenderás'. Se trata de un thriller escolar extremadamente violento que plantea un inquietante debate sobre los límites de la autoridad, el castigo y la justicia.

Basada en el polémico webtoon 'Get Schooled', la ficción no solo adapta una historia que fue cancelada por la controversia, sino que también recupera uno de los relatos más divisivos de los últimos años en Corea del Sur.

Los profesores ya no tienen el control

La historia imagina una Corea del Sur en la que la prohibición del castigo físico ha derivado, según la propia ficción, en una crisis de disciplina dentro de las escuelas. Ante el aumento de la violencia estudiantil, el gobierno crea una Agencia de Protección de los Derechos del Profesorado, cuyos miembros reciben carta blanca para imponer el orden utilizando métodos tan eficaces como cuestionables.

La serie adapta un webtoon que llevaba años generando debate por su representación de la violencia escolar y por la forma en que respondía a ella. Sin embargo, empezó a ser especialmente comentado con su capítulo 125, acusado de utilizar insultos racistas y reforzar estereotipos ofensivos. La polémica provocó la cancelación de la versión en inglés y la retirada de la obra de la web en Occidente, aunque posteriormente volvió a publicarse en Corea del Sur.

En parte por eso, cuando se anunció la adaptación, no cayó especialmente bien. Parte del público pidió a los actores que rechazaran participar en el proyecto, mientras que diversos sindicatos de profesores y trabajadores de la educación solicitaron que se paralizase el rodaje al considerar que la historia glorifica el castigo físico y transmite una imagen distorsionada del sistema educativo.

Consciente de toda la controversia, Netflix aseguró que planteado de otra manera el enfoque de la adaptación. El director sénior de la plataforma, Bae Jong-byeong, explicó:

"Esta es una obra creada con un sentido de responsabilidad, ya que aborda historias esenciales para esta época. Somos plenamente conscientes de las críticas y preocupaciones respecto a ciertos episodios y nos estamos preparando en consecuencia. Nos hemos esforzado por crear la obra con una perspectiva más responsable y refinada. Podrán comprobarlo cuando se estrene"

Después de haber visto sus primeros episodios, puedo decir que han tenido bastante cuidado y que, además, 'Así aprenderás' es uno de los thrillers coreanos más intensos del catálogo de Netflix. Su mezcla de acción, violencia, corrupción institucional y dilemas éticos es muy equilibrada y aunque su planteamiento sea extremo, no llega a pasarse de rosca y se agradece.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026