Ojalá me equivoque, pero creo que el tráiler de 'Vengadores: Doomsday' es lo más vendehúmos que ha hecho Marvel en 18 años

Soy fan. Muy fan de Marvel Studios y cómo han logrado que lo que hace 25 años eran blockbusters para frikis que hacer de vez en cuando, ahora sean absolutos acontecimientos globales. No solo por el estreno en todo el mundo sino que son películas que todo el mundo está esperando. A veces con más acierto, a veces (a menudo) con menos, las películas de Marvel generan máxima conversación. Y en cinco meses llega la próxima gran epopeya.

La próxima sin contar, claro, con la nueva película de Spiderman, que se estrena el 31 de julio. El caso es que el 18 de diciembre se estrena 'Vengadores: Doomsday', la cual promete ser la mayor reunión de superhéroes de la historia del cine y cuyo tráiler acabamos de disfrutar. Y sí, este primer tráiler da lo que promete pero más allá de lo deslumbrante... se antoja vacío.

Grandes éxitos Marvel

Quizás sea por la sobreexposición habitual de Marvel Studios –y más todavía con esta película en concreto– o quizás por la llamada fatiga superheroica, pero no hay nada en los algo más de dos minutos de avance de película que me haya quitado la sensación de un "Greatest Hits" marvelita con X-Men y 4 Fantásticos de grupos invitados.

Esto es, en parte, por lo poco inspirado y genérico que parece teniendo en cuenta que estamos ante el mayor evento de Marvel desde la dupla 'Infinity War'/'Endgame'. Un par de peleítas por aquí, héroes mirando con sombría cara de circunstancia y poco más aderezadas con la voz en off del Thor de Chris Hemsworth en lo que vemos, por fin, al Dr. Muerte de Robert Downey Jr.

Un adelanto a cuya conclusión lo primero que pensé fue "pues ya está". Sí, es cierto que en cuanto a Marvel se refiere sabemos a lo que vamos. Yo lo sé. Tú lo sabes. La abuela de Kevin Feige lo sabe. Esto hace que entremos en un juego curioso entre productora, que sabe con qué nos contentamos los fans, y los fans, que nos contentamos con cuatro frasecitas bien plantadas y un par de semillas para dar interés.

Algo que no decepciona, pero deja la sensación de que la película no va a ir más allá de ser un gran crossover de héroes. Y eso es lo que lleva haciendo Marvel dos décadas. Al menos viendo el tráiler de 'Infinity War' daba la sensación de que había algo de historia... quizás porque la habían ido construyendo a lo largo de los años y aquí no han tenido "fases" tan centradas.

En una película de estas características el factor sorpresa es difícil, o más bien imposible, de que aparezca. Más aún cuando las jugadas mercadotécnicas de Marvel han jugado, valga la redundancia, a servir a los fans. Con todo el hype del mundo, eso sí. Recordemos que nos tuvieron horas pendientes de unas sillas, anunciando un reparto que o bien ya sabíamos en su práctica totalidad o bien sospechábamos.

Ojalá me equivoqué. Me encantan los X-Men, 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' me extasió, me lo pasé a lo grande con 'Thunderbolts*', pero es la primera vez que no siento ganas locas de ir a ver una película de 'Los Vengadores'. Más allá de verles a todo juntos, tengo la sensación de que el tráiler solo está vendiendo humo.

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