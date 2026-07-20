España no solo ha ganado el Mundial 2026. También nos hemos quedado con la custodia de Hatsune Miku y la idol por fin regresa a casa

Mientras ayer España y Argentina se enfrentaban por la Copa del Mundo, había algo más en juego que el ansiadísimo trofeo (y la segunda estrella para la selección española): la custodia de Hatsune Miku.

Y es que uno de los memes más sonados de todo el Mundial 2026 también llegó ayer a su clímax. Porque, por muy rocambolesco que suene, ya de paso resulta que la idol virtual japonesa de paso vuelve a su país de origen.

Hatsune Miku vuelve a casa

Vamos a empezar poniéndonos al día. Por si aún llegamos tarde, Hatsune Miku se trata de una cantante virtual: una mascota para el software Vocaloid de Yamaha que tiene el aspecto de una adolescente pizpireta con un característico pelo turquesa recogido en dos coletas.

Pero Miku ha conseguido dejar atrás la figura de una simple "mascota" para convertirse en una idol tremendamente popular que actúa en sus propios conciertos y colabora a menudo con otros artistas. Incluso se han creado mangas y juegos dedicados a Miku, ha tenido colaboraciones con marcas del nivel de Louis Vuitton y además es muy querida en todo el mundo.

Teniendo en cuenta que es una de las figuras más famosas salidas de Japón en los últimos quince años, fue natural que se convirtiera en la embajadora de la selección nipona durante el Mundial. Pero tras la derrota de la selección japonesa, muchos fans no estaban listos para despedirse de ella... Así que su decidió que cuando Brasil derrotó a Japón, su custodia debía ser para los brasileños.

A partir de entonces empezaron a pulular por redes numerosos memes de Miku vestida con la equipación brasileña. Y una vez Brasil también se quedó fuera del Mundial, Miku fue rotando a Noruega e Inglaterra hasta llegar a Argentina. Cada partido marcaba una nueva parada para Miku y los artistas de internet no perdían el tiempo para seguir dando bola a uno de los mejores memes del verano.

Así que con la final del Mundial, España también se jugaba otro trofeo espiritual: arrebatarle la custodia de Hatsune Miku a los argentinos. Con el golazo de Ferrán Torres y la victoria de la selección española, también se ha cerrado la otra competición que se estaba cociendo paralelamente en redes, ya que parece que nos hemos quedado con Miku hasta el próximo mundial.

Ya de paso, también se cierra el círculo porque Miku vuelve a casa. Y es que se puede decir que la idol virtual se originó en Japón, pero el software con la que se crea su música se creó en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Allí es donde se desarrolló el primer motor de síntesis de voz natural, que más tarde Yamaha adquiriría para crear el programa Vocaloid.

Después de casi dos décadas, muchas vueltas, conciertos y un partido de infarto, también nos traemos a Hatsune Miku a pasar una temporadita en España.

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