Por qué muchos espectadores están viendo 'La Odisea' incompleta: "Es una falta de respeto al lenguaje cinematográfico"

'La Odisea' ya ha llegado a los cines y es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año. Christopher Nolan ha vuelto a apostar por una superproducción rodada con cámaras IMAX y por una adaptación monumental del poema de Homero protagonizada por Matt Damon. Sin embargo, más allá de su ambición visual, el estreno ha abierto un debate inesperado: buena parte del público no está viendo exactamente la misma película.

El formato cambia la experiencia

El crítico Alejandro G. Calvo ha sido uno de los que ha denunciado que, dependiendo de la sala, la imagen aparece recortada y solo se muestra una parte del encuadre concebido por Nolan. Aun así, deja claro que la película le ha fascinado y que sigue considerándola una de las obras más potentes del director.

Explica que durante la proyección tuvo la sensación de que algo no encajaba. "Pensaba que la proyección era defectuosa. Estaba viendo la peli y digo: 'Uy, si esto lo están proyectando mal, debe estar saliéndose de los márgenes porque me están cortando cogotes de los actores'".

Tras investigar descubrió que no era un fallo del cine, sino una consecuencia del formato elegido por Nolan.

"En un IMAX normal solo vas a ver un 75% de la imagen que ha rodado y montado Christopher Nolan. Y en un cine convencional es un 73% del fotograma original".

El crítico se muestra especialmente duro con esta decisión del director y del estudio. Considera que el problema no es técnico, sino artístico, porque altera el encuadre original.

"¿Ha hecho una peli para que solo la puedan ver en 80 cines en el mundo? Porque en el resto las películas están cortadas. Es una falta de respeto al lenguaje cinematográfico, porque el lenguaje cinematográfico es qué entra y qué no entra en el plano".

Pese a ese importante inconveniente, Calvo insiste en que 'La Odisea' funciona muy bien como película. "Superando el problema de formato, centrándonos en lo que es la película que hemos podido ver de Nolan, la película está muy bien (...) La aparición de Polifemo, el alucinante viaje al Hades y, sobre todo, el momento de Circe... es increíble".

También elogia el tono oscuro que Nolan imprime al relato clásico: "Es capaz de marcar el tenebrismo de un relato de aventuras tremendamente clásico. Yo estaba realmente alucinando con lo que se me estaba contando".

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