Uno de los mayores fracasos de la carrera de John Wayne es esta película basada en hechos reales. También esconde un legado muy oscuro

Mucho antes de que Hollywood empezara a hablar de presupuestos de 300 millones de dólares, la industria ya tenía ejemplos de producciones descontroladas. Uno de los casos más emblemáticos fue 'El Conquistador' ('The Conqueror'), la superproducción de 1956 en la que John Wayne interpretó a Temujin, el futuro Genghis Khan.

Aunque la película terminó como la undécima más taquillera de ese año, pasó a la historia por razones muy distintas: fue duramente criticada por su cuestionado casting, su representación cultural y su guion, además de convertirse en una enorme pérdida económica para Howard Hughes y RKO Pictures. A eso se sumó un legado aún más oscuro, ya que parte del rodaje se realizó cerca de una zona donde Estados Unidos llevaba adelante pruebas nucleares, lo que años después alimentó la controversia cuando varios integrantes del equipo enfermaron de cáncer, aunque nunca se estableció una relación de causa-efecto oficial.

John Wayne es Genghis Khan

La película seguía la historia de Temujin y su ascenso como líder mongol, pero la decisión de poner a John Wayne en el papel principal fue muy criticada. El propio actor impulsó su participación en el proyecto, sin prever que la interpretación terminaría siendo considerada como uno de los mayores errores de su carrera. Con el paso del tiempo, 'El Conquistador' se quedó como una de las actuaciones más criticadas del actor.

Además, la producción comenzó con retrasos y ciertas tensiones entre Wayne y el productor Howard Hughes. Y una vez iniciado el rodaje, las dificultades aumentaron. El guion fue criticado por sus diálogos poco naturales y la película recibió fuertes críticas por su representación de la cultura mongola y por escenas que hoy serían consideradas profundamente problemáticas, como el momento en que Temujin secuestra a Bortai y la obliga a casarse con él.

Por otro lado, gran parte de la película se rodó en el desierto cercano a St. George, Utah, a poco más de 160 kilómetros del Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, donde el gobierno estadounidense realizaba pruebas nucleares. Años después, numerosos miembros del elenco y del equipo técnico desarrollaron distintos tipos de cáncer, y esto originó una de las mayores polémicas de la historia de Hollywood. Pero nunca pudo demostrarse oficialmente que hubiera una relación directa entre las enfermedades y el rodaje.

Pese a recaudar unos 4,5 millones de dólares y contarse entre las películas más vistas de 1956, el filme nunca recuperó su inversión. Howard Hughes destinó una cifra extraordinaria para la época tanto a la producción como a la campaña publicitaria, que por costó alrededor de 1,4 millones de dólares. El resultado fue una operación deficitaria que empeoró la crisis que ya atravesaba RKO Pictures, un estudio que dejaría de producir películas al año siguiente.

Con el paso de los años, 'El Conquistador' no ha envejecido bien y sigue siendo recordada como una de las peores películas de John Wayne. Sin duda alguna, una combinación de decisiones cuestionables que desembocaron en uno de los grandes desastres de la historia del cine.

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