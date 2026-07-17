'La vida en la sombra' es mucho más que un drama carcelario. Habla de las heridas que heredamos y sobre cómo encontrar la libertad entre cuatro paredes

Las historias ambientadas en prisión suelen utilizar los barrotes como una excusa para hablar de algo mucho más profundo que el castigo. De hecho, la nueva miniserie británica 'La vida en la sombra', escrita por Dennis Kelly para la BBC, aprovecha ese escenario para plantear preguntas sobre la culpa, el perdón, el legado familiar y la posibilidad real de cambiar.

Basándose en las memorias de Andy West, la ficción combina el drama carcelario con la filosofía y el trauma psicológico para construir un relato muy incómodo en el que las grandes preguntas sobre la identidad y la moral se formulan a través de un grupo de presos que buscan algo más que la libertad.

Filosofía entre rejas

El protagonista de esta serie es Dan, un joven profesor de filosofía que comienza a impartir clases en una prisión británica. Mientras introduce a los reclusos en debates sobre Platón, Descartes o las paradojas de la existencia, también emprende un viaje mucho más personal. Las conversaciones con los internos reabren heridas de una infancia marcada por un padre violento y por una familia rota que todavía condiciona su manera de entender el mundo y de relacionarse con los demás.

Pero lo más interesante de 'La vida en la sombra' es precisamente cómo convierte la cárcel en un laboratorio de ideas. Los presos no solo cumplen condena: reflexionan sobre el libre albedrío, la masculinidad, el feminismo o el sentido de la vida, demostrando que la filosofía puede encontrar su lugar incluso en los espacios más hostiles. La serie consigue que esos debates nunca parezcan impostados, sino una extensión natural de personajes que intentan comprender quiénes son y si todavía están a tiempo de cambiar.

Mientras los reclusos esperan el día de su liberación, Dan descubre que hay otras cárceles de las que es mucho más difícil escapar: las que deja el trauma, la culpa o una educación marcada por la violencia. La pregunta que sobrevuela toda la historia no es quién merece una segunda oportunidad, sino si realmente es posible escapar del pasado.

Las secuencias ambientadas en la prisión son, con diferencia, las más logradas. Dennis Kelly construye escenas pausadas, llenas de conversaciones que invitan a la reflexión sin perder nunca la tensión dramática. Y Josh Finan sostiene el peso del relato con una interpretación contenida y muy vulnerable, especialmente cuando el personaje empieza a enfrentarse a los fantasmas de su infancia y a un trastorno obsesivo compulsivo que funciona como una extensión del daño heredado.

De hecho, aunque no todo funcione igual de bien, las debilidades apenas empañan una ficción que encuentra su verdadera fuerza en los silencios, en los diálogos y en la forma en que explora la masculinidad, la herencia emocional y la necesidad de pararse antes que juzgar.

Al final, acaba siendo mucho más que un drama carcelario. Es una serie sobre el peso de lo que heredamos, sobre la posibilidad de encontrar el perdón y sobre la importancia de mirar hacia dentro antes de señalar a los demás. Una propuesta sobria, inteligente y muy emotiva que demuestra que algunas de las mejores historias sobre la libertad suceden, precisamente, entre cuatro paredes.

La tenéis en Movistar Plus.

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