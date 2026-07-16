'La casa del dragón' recupera un elemento clave de los libros de George R. R. Martin que 'Juego de Tronos' decidió eliminar

La tercera temporada de 'La casa del dragón' sigue ampliando el universo creado por George R. R. Martin y tiene tiempo también para dejarnos algunos detalles que harán las delicias de los lectores de 'Canción de hielo y fuego'. Además de introducir a nuevos personajes como Daeron Targaryen y Ormund Hightower, la serie ha recuperado un elemento muy conocido de las novelas que nunca llegó a aparecer en 'Juego de Tronos'. Se trata de un pequeño guiño que, lejos de ser anecdótico, puede tener un importante significado dentro de la historia, ya que encaja a la perfección dentro de un contexto de guerra, estrategias, alianzas y traiciones.

Y tiro porque me toca

Este detalle se puede ver en el quinto episodio de la temporada, donde Daeron Targaryen y Ormund Hightower aparecen jugando una partida de Cyvasse. Porque es la primera vez que este popular juego de mesa aparece en pantalla dentro de la franquicia de HBO, a pesar de que en las novelas tiene un papel bastante relevante.

En los libros, Cyvasse es un juego de estrategia que tiene origen en Volantis y que terminó extendiéndose entre la nobleza de las Ciudades Libres y de Dorne. Se juega entre dos personas y utiliza diferentes piezas -como dragones, caballos o un rey-, cada una con habilidades concretas. George R. R. Martin nunca llegó a establecer unas reglas oficiales, aunque suele describirse como una mezcla entre ajedrez, Stratego y otros juegos de estrategia militar.

Y el hecho de que no aparezca en 'Juego de Tronos' no es casual. Los responsables de la adaptación eliminaron varias tramas presentes en las novelas, como las de Aegon Targaryen o Quentyn Martell, donde Cyvasse tenía una función narrativa importante para reflejar la inteligencia, la planificación y los movimientos políticos de sus protagonistas.

Ahora, 'La casa del dragón' recupera este detalle en un contexto mucho más apropiado. La Danza de los dragones es una guerra donde cada decisión puede cambiar el destino de Poniente, por lo que un juego basado en la paciencia, la previsión y el cálculo estratégico funciona como una metáfora perfecta del conflicto que enfrenta a negros y verdes.

Por ahora no está claro si la aparición de Cyvasse será únicamente un guiño para los lectores o si tendrá un mayor peso en la historia. En cualquier caso, la escena entre Daeron y Ormund podría adelantar la forma en la que ambos afrontarán la guerra: midiendo cada movimiento antes de lanzarse a un tablero donde cualquier error puede resultar fatal.

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