Sam Neill, sobre Estados Unidos: "Odié vivir allí. Estuvimos un año y medio, y no fui feliz. Me aburría muchísimo"

La triste noticia de la muerte de Sam Neill nos ha dejado sin un actor muy querido, el cual además nunca persiguió la fama y siempre prefirió vivir la vida a su manera. Sin embargo, hubo una etapa en su carrera en la que no le quedó otra que mudarse a Hollywood, algo que odió con todas sus fuerzas porque es un lugar totalmente contrario a lo que él le gustaba.

"Ser una celebridad y ser actor son dos trabajos distintos"

El actor explicaba lo siguiente sobre por qué prefería vivir en Nueva Zelanda a Estados Unidos: "Varias razones. Una era que no quería criar a mis hijos en Los Ángeles. No creía que eso fuera bueno para ellos. Y no me encantó vivir en Los Ángeles. Realmente odié vivir allí. Estuvimos un año y medio, y no fui feliz. No había nada más que el mundo del espectáculo. Ninguna otra conversación, ningún otro interés. Me aburría muchísimo".

Neill consideraba que "ser una celebridad y ser actor son dos trabajos distintos", y él disfrutaba con la interpretación, pero necesitaba algo más para realmente ser feliz: "Por eso mi vida ahora se divide entre el arte y la vida rural. Cultivo la tierra, produzco vides y eso me ayuda a mantener la cordura. Si solo pudiera hacer una de las dos cosas, me volvería completamente loco".

De hecho, él agradecía haber podido mantener un perfil relativamente bajo, pues "tengo amigos que son muy famosos y no me cambiaría por sus vidas por nada del mundo", asegurando además que “puedo ir a Starbucks y nadie me molesta. ¡Les digo mi nombre! No me conocen”.

El protagonista de 'Parque Jurásico' resumía así su posición: "Me considero un actor de cine y televisión con un éxito razonable. No me considero una estrella de cine". Y es que no tenía el más mínimo interés en aparentar ser otra cosa, lo cual se notaba siempre con esa tremenda naturalidad que exhibía cuando lanzaba algún vídeo online acompañado de algún animal.

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