Christopher Nolan se sincera sobre "las chapuzas de la inteligencia artificial" y asegura que llegan al cine "en el peor momento posible"

Christopher Nolan no deja de acaparar titulares estos días por el inminente estreno de la excelente 'La odisea', hablando tanto de la película protagonizada por Matt Damon como de muchos otros temas. Los avances tecnológicos han sido uno de ellos, pues Nolan no ha dudado ni un segundo a la hora de posicionarse sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine.

"Rechazo rotundo y generalizado"

El oscarizado autor de 'Oppenheimer' siempre ha sido conocido por reducir al máximo o incluso prescindir del uso del cgi y potenciar los efectos prácticos. Por ello, tampoco sorprende que Nolan no se muestre demasiado interesado en la IA y comente lo siguiente en The Telegraph: "nunca había visto en mi vida un rechazo rotundo y generalizado a un avance tecnológico supuestamente fundamental. Se ha invertido muchísima energía en la IA, pero si observamos la reacción de la Generación Z, la rechazan por completo".

El cineasta se basa en esa opinión en las reacciones que ha visto en sus propios hijos, destacando a su vez que "su juicio sobre las chapuzas de la IA ha sido inmediato y severo. La ven tal como es muy rápidamente, y les resulta mucho más fácil identificarla porque surgió de un mundo en línea que conocen muy bien".

No obstante, Nolan se opone a rechazarla por completo, pero sí asegura que ha llegado en un momento especialmente crítico para que muchos la rechacen: "Y si bien eso no significa que todos los aspectos de la tecnología sean inútiles o carezcan de sentido, en la producción cinematográfica llega en el peor momento posible. Después de años de avanzar hacia entornos predominantemente virtuales, estamos viendo un renovado interés por formas de narración más tangibles y reales".

Personalmente, estoy totalmente a favor de Nolan, pero sigue siendo inevitable que muchos vayan a usar esa herramienta para hacer películas, incluso siendo la única herramienta para ello. Algunas quizá merezcan la pena si hay alguien realmente motivado y con una visión detrás, pero me da que la gran mayoría va a ser pura mediocridad sin el más mínima interés.

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