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Ryan Reynolds une fuerzas con los directores de la mejor película de aventuras de los últimos años en el genial tráiler de 'Mayday'

La nueva comedia de acción de Apple promete ser una grandísimo entretenimiento

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Mikel Zorrilla

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Apple TV acaba de lanzar el tráiler de 'Mayday', la película que une los caminos de Ryan Reynolds con John Francis Daley y Jonathan Goldstein, los artífices de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', la mejor película de aventuras de los últimos años.

Todos los detalles sobre 'Mayday'

Reynolds da vida en 'Mayday' a Troy Kelly, un piloto de la Marina estadounidense que es enviado enviado a una misión ultrasecreta en territorio ruso. Sin embargo, la operación fracasa y queda atrapado por Nikola Ustinov, un antiguo agente de la KGB que siempre una extraña afición hacia la cultura de Estados Unidos. El vínculo entre ambos se convertirá en la única esperanza para que el protagonista pueda volver a casa.

Mayday cartel

Kenneth Branagh, Maria Bakalova, Marcin Dorociński y David Morse acompañan a Reynolds al frente del reparto de 'Mayday'. Por su parte, Daley y Goldstein se han encargado tanto de la puesta en escena como de escribir el guion de esta comedia de acción que promete dar muchas alegrías a los amantes de este subgénero.

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La única mala noticia es que no está previsto que 'Mayday' se estrene primero en cines y llegará de forma directa a Apple Tv este próximo 4 de septiembre de 2026. A priori, todo apunta a que va a ser una de las mejores películas exclusivas de la plataforma, pero siempre será mejor esperar a verla en lugar de lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.

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