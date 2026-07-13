Es, sencillamente, una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos, y Paramount acaba de poner en marcha su remake

Si pensábais que la industria cinematográfica iba a volcar todos y cada uno de sus esfuerzos en buscar réplicas a 'Obsession' y 'Backrooms' con propiedades intelectuales que conectasen casi exclusivamente con la Gen Z, no podíais estar más equivocados. Y es que, en un giro de los acontecimientos, la gente de Paramount va a resucitar a uno de los villano más antológicos del cine de terror en un nuevo remake.

¿A la segunda va la vencida?

La franquicia a la que le ha tocado pasar —en su caso por segunda vez— por el taller de chapa y pintura no ha sido otra que 'Pesadilla en Elm Street', cuyo reinicio será concebido bajo el sello de Paramount Primal, un nuevo sello de la compañía centrado en el cine de terror capitaneado por el dúo compuesto por J.D. Lifshitz y Raphael Margules, productores de la genial 'Barbarian' de Zach Cregger.

El proyecto estará basado directamente en el guion original que escribió Wes Craven a principios de la década de los 80, y ha sido defendido del siguiente modo por una Iya Labunka, viuda de Craven, que con sus palabras, ha dejado claro que a su difunto esposo le hubiese encantado ver el estatus actual de un género históricamente denostado:

Estamos deseando acercar el mundo de Pesadilla en Elm Street, de Wes Craven, a una nueva generación de aficionados totalmente comprometidos. Sabemos que a Wes le habría encantado ver cómo el terror está ocupando por fin el lugar que le corresponde en el canon cultural. Estamos deseando que todos nos sentemos juntos en una sala de cine a oscuras —alrededor de la hoguera de hoy en día— mientras se desarrolla el próximo capítulo de la historia de Pesadilla.

Lifshitz y Margules, por su parte, se han declarado fans del cineasta, y han agradecido a la familia de Craven, poseedora de los derechos de la IP, la confianza para dar luz verde a la producción:

No recordamos una época en la que no fuéramos fans de Wes Craven. El hecho de que Iya y Jonathan nos hayan confiado esta oportunidad de ayudar a dar a luz una nueva historia es un honor que no se puede expresar con palabras. Estamos deseando trabajar junto a ellos para llevar una nueva y aterradora pesadilla al público de todo el mundo, y para dar la bienvenida a Freddy a casa.

Por el momento, más allá de su relación directa con el libreto original y que "estará ambientada en el mundo de 'Pesadilla en Elm Street', se desconocen más detalles sobre una nueva versión cuya fecha de inicio de rodaje también es una incógnita. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

Vía | THR

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