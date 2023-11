El mejor orden para ver las películas de 'Pesadilla en Elm Street' y la guía definitiva del terrorífico Freddy Krueger: así encajan los videojuegos, los cómics, las novelas y la serie de televisión

Las aventuras del genial Freddy Krueger arrancaron en 1984 con el estreno de 'Pesadilla en Elm Street', la emblemática película dirigida por Wes Craven en la que Robert Englund daba vida a uno de los asesinos más populares de la historia del cine. Desde entonces nos hemos reencontrado con el personaje en varias ocasiones, ¿pero cuál es el mejor orden para ver todas las películas de la saga?

A continuación encontraréis el orden cronológico definitivo para ver todas las películas de 'Pesadilla en Elm Street', donde situamos en qué año transcurren todas ellas. Además, el repaso también incluye dónde encajan exactamente todos los videojuegos, cómics y libros de la franquicia, como la serie de televisión que contó con la participación de Englund.

0) 'Las pesadillas de Freddy' ('Freddy's Nightmares', 1988-1990)

Antes que nada un pequeño calentamiento, pues algunos ya sabréis que la franquicia 'Pesadilla en Elm Street' también dio pie a la serie de televisión 'Las Pesadillas de Freddy'. Allí la mayoría de los episodios no tenían conexión alguna con la saga y la presencia de Robert Englund era bastante escasa por norma general, pero hay dos capítulos que conviene ver antes de la primera entrega de la saga.

Los episodios en cuestión son 'No More Mr. Nice Guy', primer capítulo de la serie situado 13 años antes de 'Pesadilla en Elm Street' y que muestra los sádicos orígenes de Freddy -podéis verlo aquí en su versión doblada al español-, y 'Sister's Keeper', séptima entrega de la primera temporada que además es una secuela de 'No More Mr. Nice Guy' y que encontraréis para ver online aquí doblado al castellano. Eso sí, New Line no considera que formen parte del canon por contradecir algunos detalles con respecto a las películas, pero compartiendo a Englund como Freddy Krueger, como para no echarles un ojo.

Freddy tiene una presencia destacada en otros seis episodios de la serie, pero esos se sitúan más adelante y ya tocará hablar de ellos. Ahora sí, pasemos con las películas:

1) 'Pesadilla en Elm Street' ('A Nightmare on Elm Street', 1984)

La mítica película de Wes Craven en la que Freddy Krueger reaparece para atacar a los adolescentes de Springwood. En lo referente a la línea temporal hay que tener en cuenta que sus hechos se sitúan en 1981 pese a que su estreno tuvo lugar en 1984.

2) 'Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy' ('A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge', 1985)

Situada en 1986, sigue la historia de Jesse, un adolescente que empieza a tener pesadillas con Freddy poco después de mudarse a la casa en la que vivía Nancy en la primera entrega. Bastante criticada en su momento, ha sido bastante reivindicada desde entonces, en especial por su subtexto homoerótico.

BONUS: el libro 'Jesse's Lost Journal' publicado en 2012 no forma parte oficialmente de la franquicia 'Pesadilla en Elm Street', pero está escrito por Mark Patton, protagonista de la segunda película, y propone una especie de versión alternativa de lo que vendría después en la que el actor ofrece su visión a las preguntas que muchos fans le han hecho a lo largo de los años.

3) 'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño' ('A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors', 1987)

La saga volvía a conectar con la primera entrega recuperando a Heather Langenkamp y con la participación de Wes Craven en el guion. Situada en 1987, la acción transcurre principalmente en el interior de un hospital psiquiátrico.

BONUS: existen dos videojuegos vinculados de forma más o menos directa a esta película. Por un lado, 'A Nightmare on Elm Street' para la NES en la que no hay ninguna referencia clara a 'Los guerreros del sueño', algo que sí sucedía en 'A Nightmare on Elm Street' para Commodore 64 e IBM PC, donde reaparecían varios personajes de esta tercera película de la saga.

Además, hay otros dos títulos fuera del canon oficial a las que podéis echar un ojo después. Por un lado, el cómic de corta vida 'Freddy Krueger's A Nightmare on Elm Street' publicado por Marvel en 1989 se sitúa tres años después de los hechos contados aquí. Además, hay una novelización conjunta de las tres primeras películas escrita por Jeffrey Cooper que en las dos primeras es muy fiel, pero en la tercera se basó el primer borrador del guion y ofrece multitud de cambios. Además, el libro incluye un extra final titulado 'The Life and Crimes of Freddy Krueger' que ofrece una visión diferente de su pasado.

4) 'Pesadilla en Elm Street 4: El amo del sueño' ('A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master', 1988)

Una secuela más o menos directa de 'Los guerreros del sueño' que se sitúa en 1988, cuando los personajes de Kristen, Kincaid y Joey han sido dados de alta del psiquiátrico, pero sus caminos no tardan en volver a encontrarse con los de Krueger. Merece la pena destacar el cambio de actriz en el personaje de Kristen, pues pasamos de Patricia Arquette a Tuesday Knight.

5) 'Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños' ('A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child', 1989)

La película se sitúa en 1989 y retoma a los personajes de Alice Johnson y Dan Jordan respecto a la cuarta entrega. La madre de Freddy, que apareció por primera vez en la tercera entrega, tiene una importancia notable en la trama.

BONUS: ojo, que esto va a ser enorme. Por un lado, la serie de cómics 'Nightmares on Elm Street', publicada entre 1991 y 1992, arrancaría un año después de 'El niño de los sueños'. Eso sí, consta de seis entregas y las cuatro últimas dan un salto temporal hasta 1995, por lo que antes habría que ver los seis episodios restantes de 'Las pesadillas de Freddy' situados alrededor de 1991 (aunque no todos transcurren necesariamente en el mismo año) en los que el personaje de Englund tiene una presencia destacada.

Si solamente queréis ver esos y saltaros el resto de la serie, los que tendrías que ver son 'Freddy's Tricks and Treats' (1x04), 'Safe Sex' (1x22), 'Dream Come True' (2x01), 'Photo Finish' (2x04), 'Dreams That Kill' (2x11) y el dúo 'It's My Party' y 'You'll Die If I Want You To' (ambos están vinculados y forman el 2x12), siendo este último el capítulo final de la serie. Por cierto, 'Dreams Come True' y 'Dreams That Kill' también están vinculados.

De 1991 en adelante también transcurre 'Tales of Terror', la serie de seis novelas escritas por Bruce Richards y David Bergantino a mediados de los años 90.

6) 'Pesadilla Final: La Muerte de Freddy' ('Freddy's Dead: The Final Nightmare', 1991)

La saga pega un gran salto temporal respecto a la anterior entrega y la acción se sitúa en 1999 para la que pretendía ser la entrega final de la franquicia. No es la preferida por los fans pero cuenta con alguna que otra muerte memorable.

7) 'Freddy contra Jason' ('Freddy Vs. Jason', 2003)

El esperadísimo enfrentamiento entre Freddy Krueger y Jason Voorhees tuvo lugar dentro de este universo en el año 2003. No sería la única vez que se vieron las caras.

BONUS: el cómic 'Freddy vs. Jason vs. Ash' tiene lugar en el año 2008, el mismo en el que el matarife de la saga 'Viernes 13' es apresado según la película 'Jason X'.

Por su parte, Avatar Press empezó a publicar una serie de cómics de la saga en 2005 cuya primera entrega se sitúa en el año 2009. En ese año también transcurren las novelas 'Suffer the Children' -escrita por David Bishop en 2005-, 'Dreamspawn' -escrita por Christina Faust en 2005- y 'Protégé' -escrita por Tim Waggoner en 2005-.

Ya en 2010 se situarían 'Paranoid' y 'Fearbook', las dos siguientes y últimas entregas del cómic de Avatar Press, y la novela 'The Dream Dealers' -escrita por Jeffrey Thomas en el año 2006-.

Cuando Avatar Press perdió los derechos de la saga, Wildstorm Productions aprovechó para hacerse con ellos y lanzar una nueva serie de cómics cuyo primer arco arranca en el año 2011. Entonces también se sitúa la novela 'Perchance to Dream' -escrita por Natasha Rhoads en 2006-.

Para acabar, al menos por ahora, Wildstorm también publicó en 2007 el cómic 'New Line Cinema's Tales of Horrors', donde contaba historias tanto de Freddy Krueger como de Leatherface, el mítico villano de 'La matanza de Texas'. La que a nosotros nos interesa es la de Freddy, que está situada en el año 2012.

EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Los fans de la saga seguro que están pensando que me he dejado fuera dos películas y que una, el remake 'Pesadilla en Elm Street: El Origen' ('A Nightmare on Elm Street', 2010), puede tener sentido porque a su manera es un reinicio completo -aunque no llevase a ninguna parte- que ignora el resto. Obviamente, eso supone que puede verse en cualquier momento. Además, asociado al mismo se lanzó el videojuego promocional 'Keep Her Awake', pero fue retirado apenas unos días después de su lanzamiento y es prácticamente imposible encontrar ningún tipo de material sobre el mismo a día de hoy.

Sin embargo, el caso de 'La nueva pesadilla de Wes Craven' es muy particular, ya que la historia transcurre en una versión ficcionada del mundo real en el año 1994, pero al mismo tiempo funciona como continuación de los eventos vistos en 'Pesadilla final: La muerte de Freddy', situada en el año 1999 dentro del universo de las películas. Si queréis verla justo después de la sexta entrega, no creo que nadie se fuese a quejar -a fin de cuentas fue la séptima en estrenarse-, pero hay que tener en cuenta tanto el sinsentido temporal como que la dueña de la saga la sitúa fuera del canon.

