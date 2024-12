Así luce ahora el encantador pueblo colonial de México donde uno de los más aclamados westerns de George Roy Hill fue filmado

México, por la gran diversidad de ecosistemas y por la influencia colonial de su arquitectura, se ha convertido para Hollywood en un escenario ideal para rodar escenas de películas en las que las locaciones nos transportan directamente al pasado, como lo es una cinta western del gran director George Roy Hill, que con sus escenas grabadas en un pueblo colonial de México, se lograron increíbles escenas de acción.

'Butch Cassidy and the Sundance Kid' de 1969 es una película clásica del cine estadounidense protagonizada por Paul Newman como Butch Cassidy y Robert Redford como Sundance Kid. Es considerada una de las grandes películas del género western, aunque rompe con muchas de las convenciones típicas del género de la época, mezclando acción, humor y una profunda camaradería entre sus protagonistas.

Aunque la trama nos presente a una pareja de forasteros que huyeron hacia Bolivia, lo cierto es que las escenas se grabaron en Morelos, sin embargo, las secuencias iniciales de los paisajes desérticos corresponden a Delaware y el Horseshoe Bend, en Arizona, donde comienza la trama.

Para las escenas en donde la dupla protagonista llega a 'Bolivia', que en realidad se trata de México, la mayor parte de las escenas fueron grabadas en el municipio de Tlayacapan, una localidad del estado de Morelos donde sus construcciones de inspiración colonial fueron el centro de atención para los decorados de la producción.

La plaza del pueblo también fue locación para las películas, justamente en una de las escenas cruciales de la cinta: se trata de un tiroteo al final de la producción en donde se puede ver la ambientación de la época con los mercaderes locales, o lo clásicos 'tianguis' conformados por vendedores ambulantes.

La plaza está situada en el corazón del pueblo, rodeada por calles empedradas y edificios coloniales. Su cercanía a la Parroquia de San Juan Bautista la convierte en un punto de referencia importante para el lugar, respetando la arquitectura del lugar a pesar de las reformas que ha hecho el municipio.

Con pocas locaciones en México, pero sumamente significativas para la cinta de George Roy Hill Tlayacapan es un destino popular para los viajeros de la Ciudad de México que buscan un destino cercano para descubrir, además, este sitio ha sido lugar de grabaciones, como el clásico western 'Los siete magníficos' que también se filmó en la zona y, en el ámbito de la música, la banda de rock The Killers filmó el vídeo musical de 'When You Were Young' aquí en 2006.

Fotos de IMDB | Google Maps | Alejandra

