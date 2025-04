"¿Impone lo suficiente?". Cómo James Gandolfini acabó protagonizando 'Los Soprano'

"Dios mío, creo que tengo a Tony Soprano", diría un buen día Nancy Sanders, representante de James Gandolfini. En su mesa había caído el guion para el piloto de una nueva serie que estaba dando tumbos cadena tras cadena sin que nadie la quisiese. En cuanto se enteró que HBO se iba a atrever con 'Los Soprano', ni corta ni perezosa, llamó a su creador, David Chase.

El resto es historia... bueno, historia que casi no se produce ya que al principio Chase no estaba demasiado convencido de Gandolfini con el que tenía una gran duda en torno a su carácter cuando vio por primera vez su prueba: "Es brillante. Tengo una preocupación: ¿impone lo suficiente?", preguntó, tal como recoge la biografía 'Gandolfini. Jim, Tony and the Life of a Legend', de Jason Bailey.

En un extracto publicado por Vulture, podemos ver cómo Gandolfini acabó retratando a uno de los mafiosos más icónicos del cine y la televisión a pesar de las reticencias, iniciales, tanto de uno como de otro. Por parte de Chase, tenía sus serias dudas en torno a si James Gandolfini pudiera ser lo suficientemente amenazador, si uno podía sentirse intimidado ante su presencia. Algo a lo que respondió Sanders:

"David, si tu única preocupación es si impone lo suficiente... Si me dijeras 'está gordito' o 'está quedándose calvo', lo entendería. Pero impone lo suficiente. Este es tu hombre."

De Niro Soprano

Y es que Chase tenía en mente un perfil más Robert De Niro, por lo que tal como reconocía el creador de 'Los Soprano', "Nunca hubo nadie tras ese, seriamente, que pensase que podría ser Tony Soprano". Sin embargo, la insistencia de Sanders con James Gandolfini le convenció lo suficiente como para darle una oportunidad.

Esto no significó que Gandolfini llegase y besase el santo. A partir de aquí tuvo que pasar el proceso de casting hasta que solo quedaron tres grandes candidatos a ponerse en la piel de Tony Soprano: él, Michael Rispoli y Steven Van Zandt con peluca, tal como recuerda Michael Imperioli. "Es un dolor de muelas en el set", decía David Chase aun con dudas sobre James. Finalmente accedió.

Chase no era el único con dudas. Gandolfini tampoco tenía claro el protagonizar esta serie, convencido de que la cancelarían enseguida. "¿Quién cojones va a ver una serie de televisión sobre mafiosos en Jersey?", se quejaría al director Roberto Monticello. Los representantes del actor le insistieron para que firmase y la respuesta a si sería vista fue, efectivamente, más de lo que nadie se imaginó.

