"Merecía más elogios". John Wayne creía que estos 3 westerns eran las mejores películas del oeste de su carrera

John Wayne demostró a lo largo de su vida que no era una persona que tuviera pelos de la lengua. Eso incluso le llevó a decir que los indios estaban siendo unos egoístas cuando quiso justificar que les quitasen sus tierras, pero hoy toca entrar en un tema menos polémico. Y es que él mismo no tuvo problemas en admitir que 'Valor de ley', por la cual ganó su único Óscar, no es uno de sus tres mejores westerns.

Las favoritas del Duque

Fue en una famosa entrevista que concedió en 1971 a Playboy donde le preguntaron abiertamente si creía que 'Valor de ley', por la cual acababa de ganar su único Óscar, era la mejor película de su carrera. El Duque fue tajante al decir que no, destacando primero tres westerns que creía que estaban por encima de la película de Henry Hathaway:

'Río Rojo'

Dos westerns clásicos eran mejores, 'La diligencia' y 'Río Rojo'. Y un tercero, 'Centauros del desierto', que en mi opinión merecía más elogios de los que recibió.

Lo cierto es que ya sabíamos que 'Centauros del desierto' era su western favorito, tanto es así que incluso la incluyó en su lista de las 5 mejores películas de todos los tiempos, sin importar que él participase o no en ellas. Entre ellas también incluía 'El hombre tranquilo', otra de las dos películas que destacó por encima de 'Valor de ley':

'El hombre tranquilo' fue sin duda una de las mejores. También la que todos los estudiantes universitarios de cinematografía dirigen a todas horas: 'Hombres intrépidos'.

Todo eso lleva a que Wayne acabase incluyendo 3 películas dirigidas por John Ford entre sus favoritas personales, todo un hito que deja bien claro lo mucho que apreciaba al legendario director.

Por mi parte, me sorprende que se haya quedado fuera 'El hombre que mató a Liberty Valance', ya que me parece el mejor western de todos aquellos en los que participó Wayne y también uno de las mejores películas de todos los tiempos. De hecho, solamente hay una que realmente pondría por encima, pero ya tendremos ocasión de hablar de eso en otro momento.

