"Los indios estaban siendo unos egoístas". John Wayne fue su enemigo en los westerns y tampoco habló bien de ellos en la vida real

Seguramente ningún actor se haya enfrentado en el cine a los indios en tantas ocasiones como John Wayne. A fin de cuentas, el legendario protagonista de títulos como 'Centauros del desierto' o 'Rio Bravo' protagonizó decenas de westerns, pero es que además El Duque tampoco parecía tener una opinión muy positiva sobre los indios en la vida real.

"Fue sólo una cuestión de supervivencia"

Fue en la incendiaria entrevista que Wayne concedió a Playboy en 1971 donde le preguntaron si tras tantos años participando en películas del oeste sentía algún tipo de empatía hacia los indios. Y su respuesta fue una de las que no dejan indiferente a nadie:

No creo que hiciéramos mal en arrebatarles este gran país, si eso es

lo que preguntas. Nuestro presunto robo de este país fue sólo una cuestión de supervivencia. Había un gran número de personas que necesitaban nuevas tierras, y los indios estaban siendo unos egoístas intentando quedárselas para ellos.

Wayne reconocía que seguro que hubo injusticia, pero también aspuntaba que "lo que ocurrió hace 100 años en nuestro país no puede achacársenos hoy a nosotros" ante la pregunta de si los indios eran los dueños legítimos de esas tierras. Además, el actor añadía que "si esas injusticias están afectando en la actualidad a alguno de los indios que ahora viven, tienen derecho a un juicio", queriendo zanjar así el asunto.

Lo curioso es que Wayne también tenía una opinión bastante negativa de las reservas indias: "Estoy bastante seguro de que el concepto de una reserva gestionada por el gobierno tendría un efecto negativo en cualquier persona. Pero parece que eso es lo que pretenden ahora los socialistas: que todo el mundo reciba cuidados desde la cuna hasta la tumba". Y es que la estrella de Hollywood no desaprovechaba la más mínima oportunidad para arremeter contra los socialistas o los comunistas.

Por último, Wayne afirmaba que "nuestros antepasados evidentemente pensaban que estaban haciendo lo correcto" y recordaba que "puede que esto le sorprenda, pero yo no vivía cuando se crearon las reservas aunque igual aparente esa edad. No tengo ni idea de cuál habría sido el mejor método para tratar cona los indios en el siglo XIX". Lo que sí es seguro es que los indios no iban a contar con su apoyo para nada.

En Espinof | El primer western protagonizado por John Wayne fue un enorme fracaso. El Duque necesitó 9 años para redimirse con una de las películas del oeste más importantes de la historia del cine

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma