Últimos días para ver en Netflix la segunda parte de la mejor saga de superhéroes del siglo XXI. Un thriller fantástico que demuestra que no necesitamos ni a Marvel ni a DC

Cuando M. Night Shyamalan estrenó 'El protegido' en un ya lejano año 2000, fue casi imposible pronosticar que el rey del giro imposible y las vueltas de tuerca descabelladas terminaría construyendo su thriller protagonizado por Bruce Willis en la primera piedra de la mejor saga de superhéroes de lo que llevamos de siglo. Y ojo, porque esto son palabras mayores cuando nos paramos a pensar en la sobreexplotación a la que lleva sometido el subgénero desde hace casi dos décadas.

One, two, three. ¡Caramba!

Dieciséis años más tarde —que se dice pronto—, el cineasta de Mahé demostró que su inspiradísimo regreso a la gran pantalla con 'La visita', que llegó tras dos patinazos de la talla de 'Airbender' y 'After Earth', no fue fruto de la casualidad, y lo hizo reafirmando su condición de maestro del thriller con 'Múltiple': una cinta que aterrizó en nuestros cines sin hacer ruido y que terminó arrancando no pocos gritos tras una escena final capaz de sacar los colores a cualquier poscréditos del MCU.

No obstante, esta joyita protagonizada por Anya Taylor-Joy y por un James McAvoy extraordinario en uno —aunque sería mejor decir "unos"— de los papeles más complejos de su filmografía, es mucho más que un simple cameo y una conexión sorpresa con la aventura de David Dunn, alzándose como un ejercicio de suspense de cinco tenedores tan tenso y atmosférico como perfectamente calculado en términos técnicos y narrativos.

Tras coquetear con los presupuestos más modestos en la mencionada 'La visita' que, en cierto modo, relanzó su carrera, Shyamalan volvió a optar por abrazar una cierta austeridad al enclaustrar la inmensa mayoría del metraje de la cinta en unos interiores exprimidos hasta la última gota a través de una planificación y un montaje soberbios y que, por encima de la dirección de fotografía de Mike Gioulakis, están al servicio de las grandes estrellas de la función.

Estas no son otras que Taylor-Joy, McAvoy y, más concretamente, la dinámica entre sus múltiples —jé— personajes. Más allá de sus bandazos hacia el fantástico marca de la casa —notablemente resueltos, todo sea dicho—, la gran baza de 'Split' radica en la relación entre Casey y Kevin, ambos construidos con gran solvencia y capaces de generar empatía a un mismo nivel al no caer en la trampa de la dualidad antagonista-protagonista.

Al final del día, 'Múltiple' funciona por igual como largometraje independiente y como antesala del genial colofón superheróico 'Glass', en el que Kevin, David y el infame Elijah Prince de Samuel L. Jackson demostraron que no necesitamos ni a Marvel ni a DC cuando tenemos a M. Night Shyamalan. Por ello, es un momento perfecto para disfrutar de ella antes de que abandone el catálogo de Netflix el próximo 31 de diciembre.

