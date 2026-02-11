En 8 días vuelve una de las series más famosas de Netflix. Su temporada 1 tiene más de 176 millones de visualizaciones

No son tantas las series de Netflix que tienen un éxito real, pero la lista se reduce más si nos referimos a aquellas que literalmente arrasan y se convierten en una de las más vistas de la plataforma. Ahora es el momento de recordaros que el regreso de una de ellas está a la vuelta de la esquina, ya que el próximo 19 de febrero se estrena la temporada 3 de 'El agente nocturno'.

Arrasando con su temporada 1, pero mucho menos con la 2

Presentada el el 23 de marzo de 2023, la temporada 1 de 'El agente nocturno' todavía es hoy uno de los mayores bombazos de la historia de Netflix. Durante sus primeros 91 días disponible sumó 98,2 millones de visualizaciones, pero he indagado un poco en los informes semestrales de la plataforma y lo cierto es que esa cifra alcanza ya los 176,3 millones de visualizaciones.

En concreto, la temporada 1 de 'El agente nocturno' sumó 118 millones de visualizaciones en 2023, 26,3 millones más en 2024 y otros 32 millones en 2025. Que no os sorprenda el aumento el año pasado, ya que el lanzamiento de su segunda entrega fue el principal causante de ello, siendo algo habitual en las series más populares de la plataforma.

Eso lleva a que su total acumulado desde su estreno hasta el final de 2025 alcance esa cifra de 176,3 millones. Lo que no resulta tan impresionante es lo conseguido por la temporada 2, ya que en todo 2025 se tuvo que conformar con 58,5 millones de visualizaciones. No es un mal dato, pero supone una caída superior al 50% con respecto a su predecesora. Lo curioso es que luego la temporada 2 tiene criticas bastante mejores, pues logra un 86% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes frente al 75% de su predecesora.

Ya veremos si esa tendencia se agudiza o si 'El agente nocturno' logra mejorar esos datos. Tampoco sería insólito, pues ahí tenemos el caso de 'Los Bridgerton', cuya segunda temporada tuvo datos claramente peores a los de la primera y luego la tercera entrega estuvo mucho más cerca de la primera que de la segunda.

Al igual que sus predecesoras, la temporada 3 de 'El agente nocturno' cuenta con 10 episodios con los que Shawn Ryan, su creador -aunque conviene recordar que adapta una novela de Matthew Quirk- y showrunner, quiere ofrecernos otro thriller repleto de acción en el que el protagonista interpretado por Gabriel Basso tendrá que hacer frente a una nueva misión.

Además del regreso de Basso como Peter Sutherland, también está confirmado que Louis Herthum volverá a ser Jacob Monroe y que Amanda Warren retoma una vez más el papel de Catherine Weaver. Además, la importancia en la serie de Fola Evans-Akingbola, Ward Horton y Albert Jones crece, ya que pasan a formar parte del elenco fijo de 'El agente nocturno'.

También merece la pena destacar la incorporación a la serie de David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer. Genesis Rodriguez, Callum Vinson, Suraj Sharm. Eso sí, dudo que todos ellos lleguen vivos o en libertad al final de la tercera temporada...

Ahora solamente nos queda esperar otros 8 días para poder disfrutar de la temporada 3 de 'El agente nocturno', aunque es llamativo que Netflix haya decidido lanzarla apenas una semana después de la parte 2 de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', lo que va a limitar de forma clara su tiempo como número 1 de la plataforma.

