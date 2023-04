El último gran éxito de Netflix es un sucedáneo de '24' sin el gancho de Jack Bauer: 'El agente nocturno' no aburre pero poco más tiene para ofrecer al espectador

Títulos como 'Jack Ryan', 'Reacher' o 'La lista final' dejaron claro que Amazon Prime Video también apostaba sin miedo por los thrillers de acción orientados a un público principalmente masculino. Me da que en Netflix tomaron nota de ello, ya que es un nicho en el que no tenían tanto que ofrecer, y el enorme éxito que ha cosechado la plataforma con 'El agente nocturno' invita a pensar que pronto tendremos más títulos en esta misma línea.

A fin de cuentas, 'El agente nocturno' ha necesitado menos de tres semanas para colarse en el Top 10 de las series más vistas de toda la historia Netflix habladas en inglés y todo apunta a que acabará con unos datos similares a los de 'Los Bridgerton', uno de los mayores bombazos de la plataforma. Su éxito es indiscutible, pero la cosa cambia si nos fijamos en sus méritos, ya que no deja de ser una especie actualización descafeinada de la mítica '24'.

Ni chicha ni limoná

Valga por delante una cosa, 'El agente nocturno' nunca se hace aburrida, seguramente porque detrás de ella está Shawn Ryan, un creador televisivo que tocó techo muy pronto con 'The Shield' y que luego nunca ha vuelto a estar a la altura de la primera serie que creó. Sin embargo, la profesionalidad no se la quita nadie y aquí además logra dotar de suficiente dinamismo a la investigación de Peter Sutherland para que sea sencillo dejarse llevar y uno vaya viendo casi sin darse cuenta los 10 episodios que dan forma a su primera temporada.

Tras un arranque que inevitablemente trae a la memoria el excelente primer capítulo de 'Bodyguard', 'El agente nocturno' no tarda en poner encima de la mesa una conspiración que alcanza las más altas esferas del Gobierno de los Estados Unidos. Nada nuevo, pero hay tantísimos formas de acercarse a una historia así que la clave acaba estando en cómo lo desarrolla el guion y el gancho que tengan sus personajes para que uno esté más predispuesto a pasar por alta las licencias de realismo que se tome la serie en aras de convertirlo en un espectáculo lo más emocionante posible.

El primer problema en el caso de 'El agente nocturno' lo tenemos con Gabriel Basso, ya que es cierto que el actor sí tiene el look físico adecuada para lucir en un rol como el de Peter Sutherland, pero le falta algo imprescindible oara encabezar de forma convincente una serie así: carisma. Y con eso no me refiero a una mayor agresividad a la hora de abordar el papel, sino a su capacidad de llenar la pantalla con su presencia y de atrapar al espectador y no soltarle hasta que haya completado su misión.

Es cierto que Sutherland se encuentra aquí en una situación un tanto inconcreta, sin saber en quién puede confiar y además con la sombra sobre su cabeza de lo que se supone hizo su padre tiempo atrás. No obstante, la determinación para cumplir con su obligación está ahí, pero al menos aquí, Basso transmite muy poco, hasta el punto de que en varios momentos da la sensación de ser más un mecanismo en la historia que quien realmente lo impulsa todo hacia delante.

Eso lleva a que el protagonismo de Basso también sea menos absoluto de lo esperado, lo cual da pie a que se introduzca una subtrama bastante curiosa sobre la potencia viril de uno de los asesinos al que han encargado quitar de en medio a Sutherland. No es que eso acaba estando tan desarrollado como me gustaría, pero sí añade un poco de picante a una serie que, en líneas generales, se ve venir en todo momento y resulta genérica de más.

Ahí está otra de sus pegas, y es que una serie que depende en buena medida de su capacidad para sorprender al espectador y que esto sirva como uno de sus grandes atractivos para seguir adelante no puede quedarse un poco en tierra de nadie en este apartado. Y ahí pienso tanto en la forma de explicar las motivaciones de algunos de los personajes como en la ejecución de determinadas escenas que deberían haber sido puntos álgidos de la serie.

Un buen ejemplo lo tenemos en el tramo final del episodio 8, el cual debería haber sido vibrante y emocionante, pero a la hora de la verdad es poco más que una estación de paso para el protagonista. Por no hablar de cómo lidian después con las repercusiones de lo sucedido al inicio del noveno, pues tienes que estar totalmente entregado para que algunos detalles no rocen lo delirante.

Dicho esto, 'El agente nocturno' tiene una gran baza a su favor, y es que siempre resulta lo suficientemente competente como para que uno quiera desconectar y dejarse llevar. Es cierto que luego no va a encontrar aquí nada que no se haya mostrado mucho mejor en otras series -'Homeland' sería otro título con elementos en común que supera con creces a esta producción de Netflix- o películas, pero, como suele decirse cuando nos conformamos con poco, el ritmo es bueno, no dejan de pasar cosas y simplemente me apetece ver algo poco complicado que no me ofenda intelectualmente. Tampoco le pidáis mucho más, y lo triste es que con eso ya le da para superar en interés a no pocas series de Netflix.

¿Entonces merece la pena verla?

Por lo pronto, 'El agente nocturno' se ha convertido en tal fenómeno que raro será que no conozcáis a alguien que la vea con quien comentarla, la disfrutes más o menos. Yo tengo claro que incluso las temporadas más discretas de '24' me funcionan mejor que esto, pero también que como pasatiempo ligero para ver mientras estás cenando o incluso un poco distraído con otros temas, es una opción a tener en cuenta. Y es que, como decía antes, no aburre, pero eso no es exactamente lo mismo que ser entretenida.

