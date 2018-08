'Jack Ryan': John Krasinski brilla en un convencional pero sólido thriller de acción

Tarde o temprano llega a las plataformas un punto de inflexión en el que ven que necesitan el equivalente seriado a un buen blockbuster. Y Amazon Prime Video, que tenía un perfil más indie y "de autor" en sus propuestas originales, ha llegado a este punto con el estreno de 'Jack Ryan', la serie basada en el personaje de Tom Clancy.

Y, de hecho, se nota que la intención de Amazon es que 'Jack Ryan' sea su serie insignia a corto/medio plazo: procurando un lanzamiento global, una renovación temprana por una segunda temporada y una gran campaña de marketing que culmina en el estreno, este viernes 31 de agosto, de la serie.

En esta ocasión en John Krasinski quien interpreta al ex marine Dr. Jack Ryan quien, después de servir en Afganistán, es analista en la unidad antiterrorista de la CIA. La llegada del nuevo jefe, James Greer (Wendell Pierce), con encontronazo incluido, será el punto de partida de la trama de esta temporada.

Así, en el primer episodio de 'Jack Ryan', nuestro protagonista se encuentra ante una serie de movimientos bancarios sospechosos. Ante la práctica certeza de que es un método sofisticado de financiar a ciertos líderes terroristas, Ryan se encontrará desempolvando sus habilidades en el terreno intentando frenar la próxima conspiración de los islamistas radicales.

Lo más importante que hay que saber al enfrentarse al visionado de 'Jack Ryan' es que es una serie que no engaña. Es acción y espionaje alrededor del mundo... y a partir de ahí el que entremos o no en su juego y en su tejemaneje de intrigas.

Aquí hay que reconocer que Carlton Cuse y Graham Roland, asociados a la marca JJ Abrams y creadores de la serie, han querido ir al thriller de espías y terrorismo internacional más "clásico", por así decirlo. Casi nada más comenzar uno curtido en este tipo de producciones ya sabe por dónde van los tiros.

Y es que si algo podemos decir sobre 'Jack Ryan' es que es bastante convencional. Pero lo es en el buen sentido: la historia está bien hilada y creo que equilibra bien los tiempos de más acción y los más tranquilos. Simplemente que, en una época en la que este género nos ha dado joyas como 'Homeland', la nueva serie de Amazon queda rezagada.

Es en el desarrollo de personajes donde flaquea un poco. Si bien Krasinski logra sostener con todo su saber hacer un personaje bastante plano, uno no termina de interesarse por el supuesto "héroe" de la historia. Algo que, por lo general, puede aplicarse a la mayoría de protagonistas de la serie.

Esto no quiere decir que no sea interesante o que no funcione, porque lo hace muy bien. Además, aprovecha el metraje para idagar en el lado de "los malos" y ofrecernos escenas con mucha tensión y fuerza (con un magnífico papel de Dina Shihabi, por ejemplo).

La pena es que al navegar en un mar de convencionalismos del género, la temporada de 'Jack Ryan' se vuelve bastante predecible y da poco lugar a la sorpresa. Pero, independientemente de esto, la nueva serie de Amazon es bastante sólida y entretenida. Y a veces con esto basta.