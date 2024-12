Alfonso Cuarón se quedó sin dirigir esta franquicia de espionaje por una cena con Joel Coen. Y la razón tiene mucho sentido

Con una prestigiosa carrera detrás, Alfonso Cuarón es uno de esos directores que pueden permitirse pasar de proyectos grandes si así le apetece. Ya es conocida aquella vez que casi nos quedamos sin su dirección en 'El Prisionero de Azkaban' porque Cuarón no había leído el libro ni tenía interés de hacerlo, y cómo fue Guillermo Del Toro el que le dijo que se dejara de tonterías y le convenció para aceptar el trabajo.

En una ocasión pasó justamente lo contrario. Como contó el mexicano en una charla en el Marrakech Film Festival rememorando aquella anécdota de Del Toro, en algún momento le ofrecieron también dirigir una película de James Bond. Mucho más familiarizado con el concepto que con Harry Potter, con aquella no dudó tanto en decantarse por el sí.

Eso cambió cuando pudo hablar con Joel Coen, quien le fue muy franco. Sacando el tema en una cena entre los dos, Coel se mostró favorable con la saga Bond. Pero cuando Cuarón le preguntó directamente si él haría una película de 007, Coen simplemente le dijo: "Probablemente cae en la categoría de película que quiero ver y no hacer". Ese escueto mensaje fue suficiente para que el mexicano reflexionara que quizás él pensaba del mismo modo, y acabó rechazando el proyecto.

Aunque inicialmente Cuarón no parecía tampoco el director ideal de Harry Potter y acabó haciendo la a menudo considerada mejor entrega de la saga, con Bond sí había señales de que la cosa podía no acabar bien. Cuarón contó que el proceso habría pasado por tener otro equipo dirigiendo las escenas de acción mientras él hacía las dramáticas. Algo que, si bien es habitual en Hollywood (en Marvel se hace a menudo), al cineasta no le convencía demasiado.

Con o sin Cuarón, a la saga James Bond no le han faltado desde luego grandes entregas y directores. La longeva saga ha contado en sus filas con cineastas como Martin Campbell, Sam Mendes o Cary Fukunaga. Al autor de 'Hijos de los hombres' tampoco le ha faltado trabajo, y recientemente se ha asomado al mundo de la televisión, con la aclamada 'Disclaimmer'.

