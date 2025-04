Disney cancela el live-action de 'Enredados', pero no tengo claro que haya aprendido la lección correcta del fracaso de 'Blancanieves'

Ya es oficial: Disney va a perder muchísimo dinero con 'Blancanieves'. Al contrario que 'Mufasa', este live action ha demostrado tener las patas muy cortas y su mal boca-oreja no le ha hecho ningún bien. Y nadie sabe si ha sido culpa del proyecto en sí mismo, de las actrices, de la capa caída general en Hollywood o, simplemente, de un sistema de franquicias que al público general, aunque no lo parezca, le está empezando a oler a cuerno quemado. Por si acaso, en la casa del ratón ya han tomado medidas para que este descalabro no se vuelva a repetir.

Rapunzel, deja caer tu pelo

Ver el panorama de aquí a 2027 en Disney es, cuando poco, deprimente. 'Toy Story 5', 'Tron: Ares' y hasta 'Ponte en mi lugar de nuevo' se agolpan en una cadencia que no deja hueco a otros proyectos sin franquicia adosada que, si acaso, pueden aparecer abanderados por Fox. Y, por supuesto, los live-action forman parte de esta estrategia de contenido: 'Lilo y Stitch', 'Vaiana', 'Hércules', 'Robin Hood' y hasta 'Los Aristogatos' serán las próximas en caer, ante las ganas de amasar dinero de unos (la propia Disney), la parsimoniosa excusa para pasar el rato en el cine de otros (el público general) y la piedad que pedimos unos pocos.

Pero, ante las pérdidas millonarias en taquilla, algo ha cambiado en las oficinas de Disney, y ya han cancelado su primer proyecto, según Variety. Se trata de la versión en imagen real de 'Enredados', que estaba desarrollando Michael Gracey ('El gran showman', 'Better Man') con guion de Jennifer Kaytin Robinson ('Thor: Love and Thunder', 'Revancha ya', la próxima 'Sé lo que hicisteis el último verano'). Aparentemente, y a pesar de que ya habían empezado el proceso de casting, en la macro-corporación han pulsado el botón rojo, y nadie sabe si eso significa que volverán a ella en el futuro o que, efectivamente, se ha terminado para no volver jamás.

Sin más movimientos, de momento nadie sabe lo que significa esta decisión. Puede que les asustaran las ideas potencialmente disruptivas de sus directores, que creyeran que los 600 millones que 'Enredados' recaudó en taquilla no justifican un remake o que -quién sabe- hayan decidido calmarse un poco cuando la gallina de los huevos de oro ha empezado a dejar de ser impepinable. Con 17 remakes live-action en la última década -y otros 6 en preparación-, uno diría que va siendo hora de que, en lugar de dejarse llevar por la corriente, reevalúen cada proyecto por sí mismo. ¿Tiene sentido una adaptación fotorrealista de 'Bambi'? ¿Hay alguien que quiera ver a 'Los Aristogatos' fuera de su película original?

Si pienso en muy positivo, quiero creer que la era en la que Disney daba de comer a un público hambriento y este se tragaba cualquier cosa solo por venir de donde viene está llegando a su fin. Sí, ya sé que la taquilla anual me lleva la contraria en esta teoría. Si no divago tanto, es inevitable pensar que, quizá, en el estudio han aprendido la lección equivocada: los live-action funcionan, pero no las películas de princesas, mucho menos si estas muestran valentía y arrojo. El tiempo dirá si 'Enredados' es una excepción o la nueva regla.

