'Piratas del Caribe 6' confirma el regreso de varios actores, pero la vuelta de Johnny Depp como Jack Sparrow sigue en el aire

El camino hasta ser una realidad de 'Piratas del Caribe 6' está siendo extremadamente largo. Ya empezó a hablar de ella en 2017 coincidiendo con el estreno de 'La venganza de Salazar', pero desde entonces nada ha terminado de salir adelante. Toda la polémica alrededor de Johnny Depp lo complicó todo aún más, pero ahora Jerry Bruckheimer ha confirmado que varios actores de la saga regresarán.

El productor ha desvelado esta información en Screen Rant, donde ha aclarado que no será una continuación directa de las anteriores entregas, pero también ha destacado que "no todo serán nuevos actores, tendremos algunos de vuelta". La guinda del pastel habría sido dar algún nombre en concreto, pero Bruckheimer no ha querido concretar más.

¿Será Depp uno de ellos?

Obviamente, eso supone que el regreso de Depp como Jack Sparrow sigue siendo una incógnita. Es verdad que Bruckheimer ha comentado en más de una ocasión que a él le encantaría tenerlo de vuelta, pero una cosas son sus deseos y otra que Disney y Depp puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Imposible no es por mucho que él dijera en su momento que no volvería ni aunque le ofrecerían 300 millones de dólares..

Con todo, la clave ahora mismo es que todavía están trabajando en el guion, pues en diciembre del año pasado supimos que se estaban desarrollando dos versiones y solamente una de ellas permitiría traer de vuelta a Depp -la otra apunta a ser ese reboot que se anunció el año pasado y que tanto enfadó a algunos fans de la saga-. La verdad es que todo suena a que está aún en una fase demasiado temprana como para poder dar más detalles, por lo que Bruckheimer simplemente se asegura generar más interés en el proyecto y luego ya verán a quién pueden recuperar.

Sobre el papel, lo más sencillo sería que vuelva Orlando Bloom como Will Turner, pues ha comentado varias veces que estaría encantado de hacerlo. La gran pega es que Keira Knightley no quiere saber nada sobre Elizabeth Swann y ambos personajes están unidos de forma demasiado estrecha, lo que complica las cosas.

En Espinof | De la Perla Negra a Salazar: todas las películas de 'Piratas del Caribe' y cómo han ido de más a menos

En Espinof | Las 21 mejores películas de aventuras de la historia