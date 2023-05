La pesadilla de 'Piratas del Caribe 6' no acaba con el posible regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow: Keira Knightley no quiere volver a la saga pero Orlando Bloom sí

El futuro de 'Piratas del Caribe 6' sigue en un extraño limbo. Es cierto que el productor Jerry Bruckheimer hace actualizaciones cada no mucho poco tiempo y hace apenas unos meses afirmó que él sí quería contar con el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow -tema aparte es que tanto el actor, que juró que no volvería ni a cambio de 300 millones de dólares, como Disney quieran-, pero no es el único problema con el que están lidiando sus responsables.

Las opiniones dispares de Knightley y Bloom

Como recordaréis, los tres grandes protagonistas de 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' eran Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley, aunque los dos últimos se bajaron del barco tras 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo'. El problema es que ambos reaparecieron en la escena post-créditos de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', dando así a entender que tendrían un papel importante en la sexta entrega.

Por desgracia, Knightley ha dejado claro que no tiene ningún interés en volver a dar vida a Elizabeth Swann. De hecho, ya apareció de milagro al final dela quinta entrega, pues esa escena de grabó a última hora y hubo que organizar un día de rodaje especial en Londres para que ella pudiera participar. Según la también protagonista de 'Begin Again', el personaje se despidió "de forma brillante" y no da la sensación de que vaya a ser sencillo que cambie de opinión.

Algo muy distinto sucede en el caso de Bloom, quien este pasado mes de febrero se mostró entusiasmado ante la posibilidad de retomar el personaje de Will Turner:

Volví a interpretar a Legolas en El Hobbit, diez años después. Me dije: "¡Esto es muy divertido!". Porque es un espacio genial en el que estar, y creo que Will Turner es genial. En cierto modo, no me importaría ver el aspecto actual de Will, porque era un tipo muy serio, pero después de haber estado tanto tiempo en el fondo del océano, sería interesante ver cómo sale a la superficie y cómo es.

Lo que iba a estar complicado es justificar el regreso de Bloom sin que Knightley aparezca de alguna forma. Imagino que eso ya lo estarán teniendo en cuenta en el desarrollo del guion y Bruckheimer ha destacado que están cerca de tener listo el libreto. Recordemos que el año pasado trajeron de vuelta a Ted Elliot, coguionista de las cuatro primeras entregas, para trabajar en ella, haciéndose entonces hincapié en su gran control de los personajes de este universo.

