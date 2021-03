'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', un entretenimiento de primera coronado por el inolvidable Jack Sparrow de Johnny Depp

La llegada de una película como 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' en verano de 2003 era una jugada que podía haberle salido muy mal a Disney. Y es que había que remontarse para encontrar la última vez que en Hollywood habían intentado una jugada parecida con 'La isla de las cabezas cortadas' con un catastrófico resultado de taquilla.

No olvidemos que por aquel entonces Johnny Depp no era un actor especialmente cotizado y el gran reclamo, más allá del hecho de partida de una popular atracción de los parques temáticos de Disney, era contar con un Orlando Bloom en la cima de su carrera gracias a 'El señor de los anillos'. Por suerte para todos, el resultado fue una de las mejores películas de aventuras de lo que llevamos de siglo XXI y hoy podéis recuperarla en cuatro a partir de las 17:20.

Pura diversión

Es evidente que la interpretación de Depp como Jack Sparrow fue esencial para que 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' arrasara en todo el mundo. Desde lo bien que potencia el desparpajo del personaje ya presente en el guion de Ted Elliot y Terry Rossio hasta cómo el actor se adueñaba y divertía al mismo tiempo con la tendencia al exceso de ese pirata.

Cierto que después Depp abusó un momento de los mismos recursos, tanto en las secuelas de esta franquicia como en producciones ajenas a ella, pero no por ello hay que restar mérito a la maravillosa creación que hizo aquí, justamente recompensada con una nominación al Óscar.

A su alrededor es cierto que del resto de personajes principales el único que juega en la misma liga es Geoffrey Rush como Barbossa, pero Bloom y una por aquel entonces jovencísima Keira Knighley cumplen aportando con holgura lo que la película requiere de ellos, y además hay varios personajes secundarios que funcionan estupendamente.

No me olvido tampoco del sentido del espectáculo que tan bien sabe imprimir Gore Verbinski tras las cámaras. Es cierto que en escala y diseños se muestra más comedido que en las dos siguientes entregas, pero a cambio sabe manejar muy bien al liante de Sparrow para construir una aventura que nunca decae en interés, incluso en aquellos momentos en los que la historia realmente no avanza demasiado. En las secuelas sí que era todo algo más atropellado.

Además, aquí el humor también funciona bastante bien, siendo lo más cerca que vamos a estar nunca de ver una película en acción real del mítico videojuego 'Monkey Island'. Y lo mejor de todo es que esa comedia está bien integrada en la historia, ayudándonos a conocer a los personajes y las relaciones que surgen entre ello, pero siempre con la mente de ofrecer al espectador puro entretenimiento palomitero de primer nivel.

'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' se convirtió en una de las películas más taquilleras de 2003 con unos ingresos mundiales de 654 millones de dólares, pero hubo más gente que descubrió la franquicia posteriormente, ya que es que menos amasó en su paso por los cines de las cinco entregas estrenadas hasta la fecha.