Pixar acaba de sufrir el mayor fracaso de toda su historia: 'Elio' se estrella con el peor estreno en cines del estudio

En Pixar respiraron tranquilos tras el tremendo éxito que tuvo 'Del revés 2' el año pasado, pero este año tenía una nueva prueba de fuego con 'Elio', la película que tenía que demostrar que el estudio podía volver a petarlo con una historia original. Ya no es que no lo haya conseguido, es que se ha estrellado con el peor estreno de toda la historia del estudio en Estados Unidos.

Desastroso arranque

'Elio' ha debutado este fin de semana del 20 al 22 de junio de 2025 con unos ingresos de 21 millones de dólares, la cifra más baja para cualquier película del estudio. Hasta ahora ese "honor" pertenecía a 'Toy Story', que arrancó con 29,1 millones en 1995 para luego tener un mantenimiento envidiable. A eso hay que añadirle que era la carta de presentación de Pixar, mientras que en el caso que nos ocupa no hay ningún factor que pueda redimirla.

Tampoco hay que olvidar que 'Elemental', la anterior película original de Pixar, también arrancó muy mal, ya que se tuvo que conformar con 29,6 millones de dólares. Por suerte, luego logró salvar los platos, despidiéndose de los cines con unos ingresos mundiales de 496 millones de dólares frente a un presupuesto de 200 millones.

Por ese lado, 'Elio' parece con cierta ventaja, ya que su presupuesto es de "sólo" 150 millones, por lo que necesita recaudar menos para no dar pérdidas. A cambio, su debut también ha sido muy malo en el resto del mundo, pues apenas ha sumado otros 14 millones para un total de 35. Es cierto que le queda llegar en muchos mercados -en España no podremos verla hasta el 9 de julio de 2025-, pero la cosa no pinta nada bien.

En Espinof | Todas las películas de Pixar ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia