Hoy gratis en streaming, una de las mejores películas de los últimos años. Un drama poco convencional que mezcla ternura y melancolía

En algunas películas pesan mucho más los silencios y las miradas, y lo que no se dice pesa tanto como lo que sí que se expresa. Es el caso de 'Vidas pasadas', la película de Celine Song, que sigue el reencuentro entre dos personas que compartieron la infancia en Corea del Sur y se vuelven a cruzar años después en Nueva York, explorando los caminos que tomamos y los que dejamos atrás.

Con delicadeza y precisión, la película revela cómo los recuerdos y las decisiones moldean nuestra vida y nuestras relaciones, mostrando que a veces el pasado se puede sentir más fuerte que cualquier drama inmediato. Es un relato íntimo sobre el amor, la pérdida y la fragilidad de los instantes y cómo todos ellos definen quiénes somos.

Decir mucho con muy poco

La fuerza de la película está en cómo se construye desde lo cotidiano: miradas largas, silencios incómodos y conversaciones que parecen triviales pero que están cargadas de todo lo que no se dice. No hay dramatismo forzado ni grandes gestos, sino una sensibilidad muy precisa para capturar lo que significan los reencuentros que llegan tarde. Esa contención es lo que hace que cada escena pese más de lo que aparenta.

'Vidas pasadas' también funciona como un retrato íntimo de la migración y del desarraigo. El paso del tiempo no solo separa a los personajes por decisiones personales, sino por países, idiomas y formas de vivir. La película entiende muy bien cómo cambia la identidad cuando se vive entre dos lugares, y cómo ese cambio reconfigura la manera en que recordamos a quienes dejamos atrás.

Además, otro de sus grandes aciertos es que no convierte el conflicto en un triángulo amoroso convencional. La historia evita el dramatismo fácil y apuesta por algo más honesto: la idea de que el amor no siempre es suficiente para sostener una vida en común. Hay cariño, hay deseo, hay nostalgia, pero también hay realidades que no encajan, y la película no juzga ninguna de esas capas emocionales.

Por todo eso, 'Vidas pasadas' es una película perfecta para ver con calma, sin distracciones, y dejar que su tono suave haga efecto. Aunque no por ello es más liviana, porque sigue siendo arrolladora. Y se puede ver gratis en RTVE Play.

