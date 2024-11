¡Me niego a volver a verlas! Esas películas que tenemos en nuestra lista negra

Tras el Festival de Sitges y ahora con los maratones de cine por Halloween, tenemos historias de terror por todas partes. Lo cual es curioso porque, en teoría, deberíamos evitar el horror, el pánico. Pero nos atrae, siempre ha sido un género muy popular. Aun así, me llama la atención cuando alguien a quien le encanta el cine me reconoce que se niega a ver películas de terror porque sufre demasiado, y no disfruta lo que está viendo. Claro, tiene sentido.

Nos encanta pasarlo mal (viendo películas)

Por supuesto, las películas de terror están pensadas para que el público lo pase mal, para que se asuste, se incomode, se inquiete, se agobie. Pero muchas de ellas están hechas por gente que disfruta con el género y quiere que el público se una a la fiesta. No deja de ser puro entretenimiento, la mayoría de las veces. Y suele existir esa distancia de seguridad como con cualquier ficción. Ahora bien, a veces vemos películas que nos hacen sufrir de verdad. Y nos afectan tanto como una mala experiencia.

Y no tiene nada que ver con el género de terror, en realidad. Está más conectado con la violencia, el drama o la crueldad de lo que se muestra en la pantalla. Un impacto que nos llega y nos produce una fuerte rechazo. Puede que incluso nos cabree o nos resulte insoportable seguir mirando.

También están esas viejas películas que estaban destinadas a todos los públicos y que ahora consideramos traumáticas. Ahí está el caso famoso que comentó Quentin Tarantino con 'Bambi'. A él, autor de polémicas películas cargadas de violencia, la película de Disney le resultó insoportable y su tragedia le afectó profundamente. Hay muchos más ejemplos como ése que todos tenemos en la cabeza: 'La historia interminable', 'E.T.', 'En busca del valle encantado'... Películas que hoy no nos parecen demasiado apropiadas para los críos, pero con las que crecimos muchos de nosotros. Y bueno, no hemos salido tan mal... ¿no?

Creo que no es nada raro acabar una película y pensar: No pienso volver a ver esto nunca más en la vida. Es como si nos hubieran puesto una pistola invisible en la cabeza y nos hubieran castigado con el visionado. A veces pienso que debería levantarme de la butaca y salir del cine, pero me quedo ahí sentado, pasándolo mal, porque quizá al final la experiencia merezca la pena, de algún modo. No siempre ocurre así.

Luego está, claro, esa otra clase de películas que son infumables, tremendamente aburridas. Esas películas que parece que no acaban nunca, que acaban con nuestra paciencia y nos hacen mirar el reloj constantemente, sufriendo cada minuto. Y no hablo de películas lentas, o pausadas, o "contemplativas", me refiero a esas que no tienen absolutamente nada que contarnos, que nos resultan una completa pérdida de tiempo. Quizá porque no conectamos desde el inicio. Porque están mal contadas. Por torpeza de sus responsables. O porque no era el día más adecuado para verla.

Las películas que no volveremos a ver ni hartos de vino

Pensando en todo esto, intenté hacer una lista de películas que me causaron un rechazo tan fuerte que me niego a volver a verlas. Me salieron demasiadas, pero quitando las que considero muy malas, y filtrando sólo las que evitaría por otras razones, ya no eran tantas. Se lo planteé a mis compañeros de Espinof y se creó una conversación interesante. Cada uno eligió títulos muy diferentes y la comparto ahora con la esperanza de que el lector también piense las suyas y las comparta, si quiere.

Cada editor eligió una película "prohibida", una que no piensa volver a ver ni harto de vino. Por supuesto, es una selección muy, muy personal. Y hay un detalle que me parece increíble: TRES de las nueve películas del listado se estrenaron en el mismo año. 2009 dejó una cosecha cinematográfica intensita...

'Funny Games' (1997)

Me encanta Michael Haneke. Es un cineasta extraordinario, claramente. Ahí están 'Código desconocido', 'La pianista', 'El tiempo del lobo', 'Caché' o 'La cinta blanca'. Cómo cuida la puesta en escena, el impacto de sus narraciones, siempre tiene algo interesante que decir. No soporto 'Funny Games'.

Lo pillo. Entiendo todo lo que Haneke quiere transmitir al espectador. El discurso sobre la violencia, los mecanismos del cine, los guiños, todo. Por supuesto, muy inteligente, bravo Haneke. Pero, ¿para qué? ¿Por qué ponerte tan sádico con tus personajes? Es como una reunión de 2 horas para leer un PowerPoint. La película realmente no aporta nada especial, más allá del esfuerzo de su autor por hacer sufrir al público y regañarle.

Quiero decir, llegó 25 años tarde a 'La naranja mecánica', donde Stanley Kubrick ya presionó las teclas que luego golpearía Haneke creyéndose el más listo de la clase.

Tenía que verla, por el director, por curiosidad tras la polémica, por tener una opinión, pero no pienso repetir. De hecho, tiene un remake con repartazo al que me habría lanzado lo antes posible pero me niego a volver a pasar por este juego de Haneke. Tan reflexionado como inútil, absurdo.

[Texto de Juan Luis Caviaro]

'Canino' ('Κυνόδοντας' o 'Dogtooth', 2009)

Reconozco que me ha costado bastante decidir alguna película con la que diga "esta no la voy a volver a ver" porque, de hecho, creo que muchas de ellas son para verlas solo una vez. El caso es que, dándole vueltas, al final me he decantado por una cinta que, si bien no es de horror, es un drama psicológico que me gustó tanto como me impactó. Tanto que seguramente no la vaya a volver a ver en la vida... o al menos en mucho tiempo: 'Canino' de Yorgos Lanthimos.

Diría que, sobre todo, es por la crudeza y poca simpatía en general con la que el cineasta griego retrata a esta familia. Lo perturbado de sus dinámicas y la manipulación que ejercen los padres sobre sus hijos, ya de por sí graves, quedan ensombrecidos por los momentos más impactantes, de sexo incómodo e incestuoso y explosiva violencia. Quizás, en este sentido, más desagradable esto último que lo anterior. Una película fantástica, fascinante... pero no quiero repetir.

[Texto de Albertini]

'Vidas pasadas' ('Past Lives', 2023)

Como fan del terror desde que tengo uso de razón —gracias, madre, por traumatizarme con ocho años poniéndome 'Alien'—, estoy curado de espanto. ¿Asesinatos con toneladas de vísceras y hemoglobina? Deme diez. ¿Jumpscares con golpes de sonido a todo volumen? Ni me inmuto. ¿Atmósferas malsanas que aspiran a dejarte sentado al borde del asiento? Pásame las palomitas.

Pero, con la edad, como buen neurótico que soy, he descubierto nuevos terrores que van más allá de los tropos del género y que se meten bajo la piel con más profundidad que una puñalada de Michael Myers: los existencialistas. Es por esto que 'Vidas pasadas' —maravillosa, eso sí—, que me dejó dos semanas traumatizado mirando al techo cada vez que me iba a dormir tras romperme por dentro, ha entrado directa en mi lista negra con películas que no volver a ver en la vida. Nada como llenarte la cabeza de "¿Y si...?" para quitarte el sueño.

[Texto de Víctor López G.]

'La tumba de las luciérnagas' ('Hotaru no haka', 1988)

Es una de las mejores películas de Studio Ghibli, pero la verdad es que no me apetece nada de nada volver a exponerme a 'La tumba de las luciérnagas'. Quizás es porque (sin saber nada yo de eso) llegué con toda la ilusión de ver algo como 'Mi vecino Totoro' o 'La princesa Mononoke', y me encontré con un relato absolutamente desgarrador sobre los horrores de la guerra a través de dos niños huérfanos que van saltando de desgracia en desgracia.

Brillante, cruda, y desoladora, 'La tumba de las luciérnagas' es una joya... pero hay que ir a verla con un mindset muy concreto, y prepararse para que te estruje el corazón.

[Texto de Mariló Delgado]

'Secuestrados' (2010)

El género home invasion suele ser desagradable y apela a uno de los miedos más universales y ancestrales como es el ver tu pequeño espacio de intimidad invadido, ya sea para un robo como para propósitos más oscuros, pero normalmente el cine utiliza la idea para generar cierta paranoia y usarla como mecanismo de tensión. Miguel Ángel Vivas hizo lo propio con su primer acercamiento a la idea, 'Secuestrados', pero imaginó la pesadilla de una familia atacada en un chalet como una tortura para el espectador con pocos asideros a una narración de entretenimiento.

Basándose en parte en la crueldad de 'Funny Games' y haciéndose eco de los ataques irracionales de la crónica de sucesos, como el que sufrió José Luis Moreno, nos introduce en un supuesto sin posibilidad de salida, experimentando cada momento desagradable que podría experimentar cualquiera en una horrible situación similar.

Es decir, un viaje amoral en el sentido más amplio de la palabra, ya que el único propósito es hacerlo pasar muy mal, y lo logra de forma irreprochable, pero difícilmente nadie querría acercarse de nuevo a ese rito de paso de nuestro propio pánico.

[Texto de Jorge Loser]

'Número 9' ('9', 2009)

Acabé viendo 'Número 9' porque nos vendieron que estaba producida por Tim Burton, cuando no puede estar más lejos del tipo de películas animadas que hace ese director. Mientras que aquellas siempre conservan la inocencia dentro de una estética siniestra, esta es puro nihilismo y no queda un ápice de misericordia para los pobres muñecos de trapo que sufren las injusticias de esta historia. Aunque sea una buena película, prefiero no volver a ser testigo de sus crueldades.

[Texto de Carla Monfort]

'Masacre: Ven y mira' ('Idi i smotri', 1985)

'Ven y mira' es una obra maestra. También es una película que no volveré a ver jamás en mi vida. Porque no se recrea en el gore o en lo salvaje como podrían hacer otras películas sobre la Guerra Mundial para causar desagrado, en su lugar, se apoya en la crueldad, en la humanidad aniquilada, en el sinsentido de los bombardeos y la necesidad de supervivencia, y bien engrasado da más miedo que cualquier cuerpo ensangrentado o cualquier casquería por el suelo.

Es cine nacido de las tripas más que del corazón, de la necesidad de narrar, del dolor más profundo. Durante días después de verla no me pude quitar sus imágenes de la cabeza, y probablemente sigan ahí el resto de mi vida. Por mucho que su título me incite a ello, no, gracias. Con una vez mirando ya tuve suficiente para traumatizarme.

[Texto de Randy Meeks]

'Polytechnique' (2009)

Cuando te aficionas lo suficiente al terror, la peor experiencia es la mejor experiencia, así que lo que no te apetece repetir es justo algo tan terriblemente malo que te parece abyecto. Por tanto, la experiencia buena que no te apetece repetir tiene que sentirse realmente horripilante, y eso lo logró Denis Villeneuve mucho antes de pasarse a Hollywood y a la ciencia ficción, con 'Polytechnique'.

77 minutos agónicos pero asombrosos donde se acerca a una tragedia real que no te apetece revivir por ser escalofriantemente auténticos. Por desgracia, esto en ciertos países es un martes de un mes cualquiera.

[Texto de Pedro Gallego]

'Viuda Negra' ('Black Widow', 2021)

'Viuda negra' es una película de Marvel que no fue especialmente bien recibida y seguro que muchos se quedaron sin ganas de verla porque les dio un poco igual o sencillamente no les gustó. En mi caso no quiero volver a verla nunca porque quedó completamente marcada por una experiencia personal: estaba ya sentado para verla cuando recibí una llamada para avisarme de que a mi padre le habían detectado un cáncer.

Lo más normal quizá habría sido irse por la importancia de la noticia, pero las películas también sirven para desconectar de la realidad y eso es precisamente lo que logró. Me podrán decir todas las pegas posibles sobre ella, muchas posiblemente ciertas, pero a mí me dará igual. Cumplió con creces una necesidad y me niego a volver a verla porque la película ya quedó unida para siempre con ello. Mejor mantener ese final feliz (que también lo hubo en la realidad).

[Texto de Mikel Zorrilla]

