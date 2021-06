'Viuda Negra': una notable aventura donde brilla una Florence Pugh llamada a dejar huella en el Universo Marvel

El universo cinematográfico de Marvel lleva años dominando Hollywood con mano de hierro. Ya empezó pegando fuerte con 'Iron Man' en 2008, pero fue cuatro años después cuando terminó de asentarse gracias a 'Los Vengadores'. Desde entonces no ha tenido rival a la hora de conquistar al público, pero lo cierto es que llevábamos ya dos años sin una nueva aventura en la gran pantalla y no puedo decir que lo haya echado mucho menos.

Es verdad que este 2021 se han lanzado hasta tres series originales de Marvel en Disney+ para recordarnos que el MCU seguía ahí, esperando al momento perfecto para retomar su dominio, siendo este 9 de julio la fecha elegida para la llegada de 'Viuda Negra' en salas y streaming de forma simultánea. Retrasada en múltiples ocasiones por culpa de la pandemia de coronavirus, confieso que no me moría precisamente de ganas de verla, pero a la hora de la verdad me encontré un solvente pasatiempo bien liderado por Scarlett Johansson, aunque quien realmente brilla en esta ocasión es Florence Pugh.

Un cóctel bien mezclado

Hace tiempo que me quedó claro que Marvel vino a llenar el vacío por la decadencia de la figura del héroe de acción, pero el hecho de que sus protagonistas tuviesen poderes lo cambiaba todo. 'Viuda Negra' era la oportunidad de oro para que el MCU coquetease de forma más abierta con ello, algo a lo que se alude de forma explícita diciendo que seguro que los superhéroes no tienen que tomar medicamentos humanos después de un combate.

Además, el hecho de recuperar la amenaza soviética, algo explorado hasta la extenuación en su momento por el cine de acción, también nos lleva en esa dirección, algo en lo que también encaja el hecho de que la protagonista sea una renegada que tiene que tomarse la justicia por su mano. Eso no quiere decir 'Viuda Negra' sea una película en la línea de aquellas que podían protagonizar Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, pero sí que hay algo en ella que se siente de una progresión de aquello, al igual que en su momento sucedió con la saga Bourne. Ojo, no esperéis nada ni remotamente revolucionario, pero sí que aporta lo suyo al conjunto.

Una de las principales diferencias de 'Viuda Negra' respecto a la series de Marvel en Disney+ es la cantidad y la escala de las escenas de acción. La película realizada por Cate Shortland sabe lo que el público espera de ella en ese sentido, a lo que sin duda ayuda la participación de Darrin Prescott como director de segunda unidad. Conocido en Hollywood por su participación en la saga 'John Wick', aquí se busca más el espectáculo que potenciar la violencia más física, pero el resultado es muy satisfactorio, sin que en ningún momento haya escenas en las que los retoques digitales se noten más de la cuenta.

A esa vertiente de acción hay que unir también varios ingredientes propios del cine de espías -ahí tampoco esperéis que se esmeren mucho, pero sí que funciona bastante bien ese prólogo explorando el pasado de los protagonistas-, múltiples referencias al MCU pero sin que supongan una carga y, por encima de todo, la historia de una familia imposible. Más allá de la amenaza a la que ha de enfrentarse la protagonista, donde realmente brilla 'Viuda Negra' es a la hora de abordar el pasado de la protagonista con la falsa familia que tuvo cuando estaba del lado soviético.

Un equilibrio satisfactorio

Ahí el guion firmado por Eric Pearson sabe cómo encontrar el equilibrio entre lo cómico y lo emocional. A menudo divertida, sobre todo gracias al personaje de David Harbour, 'Viuda Negra' triunfa incidiendo en cómo esos años juntos marcaron a los cuatro de una u otra manera, especialmente en todo lo relacionado con una espléndida Pugh a la que ya estoy deseando volver a ver en el papel de Yelena.

Y es que es verdad que 'Viuda Negra' se siente como una película de despedida del personaje que Johansson lleva interpretando desde su primera participación en el MCU en 2010, pero su aportación a este universo está más por la llegada de nuevos personajes llamados a tener más presencia en el futuro. De esta forma, la película va más allá de ser una eficiente pero hasta cierto punto intrascendente aventura, ya que seguramente Marvel debería haber dedicado una película al personaje hace varios años, para darle un toque más cercano que ayuda a que uno se sumerja fácilmente en lo que propone.

Ahí funciona especialmente bien el trabajo de Shortland a la hora de dar con el tono adecuado para que 'Viuda Negra' sepa cómo encajar esa vertiente más humana con una notable presencia del humor y las constantes escenas de acción. Todo ello podría haber desequilibrado fácilmente una película en la que seguramente muchos estén pensando más como relleno necesario dentro del MCU que cualquier otra cosa. Shortland consigue que esa idea preconcebida pierda peso en la cabeza del espectador para que uno se centre en disfrutar.

Para ello resulta esencial lo bien elegido que está su cuarteto protagonista, dejando claro los parecidos entre los personajes de Pugh y Johansson a través de la acción y con las posteriores apariciones de Harbour y Rachel Weisz sirviendo para animar la función, evitando que el ritmo se atascase en la incesante búsqueda del gran villano de la función. Ahí justo es reconocer que el personaje encarnado por Ray Winstone se siente algo decepcionante -y también lo que le rodea-, ya que quizá en parte por su naturaleza más humana no llega nunca a ser ese gran colofón, algo que la película soluciona elevando aún más el nivel en lo referente a la acción. Además, todo lo que había ido sembrando antes en las relaciones entre los personajes ayuda a que no sobrecargue tanto como en otras películas de Marvel en las que podía llegar a desconectar justo en los clímax.

En resumidas cuentas

Puede que una película sobre Viuda Negra no tenga tanto sentido ahora como hace unos años, pero eso no quita para que sea un pasatiempo muy satisfactorio que sabe cómo mezclar con acierto los ingredientes que maneja para que el espectador pase un buen rato. Además, los actores que acompañan a Johansson al frente del reparto están bastante inspirados, sobre todo una Florence Pugh llamada a ser un personaje importante en el futuro del MCU.