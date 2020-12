'Viuda negra': todo lo que sabemos sobre la película de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson

Entre los muchos efectos que ha causado en la industria cinematográfica la pandemia de COVID-19 en este 2020 se encuentra el sorprendente parón en la maquinaria superheróica de una Marvel Studios que, por primera vez desde el inicio de su Universo Cinematográfico en 2009 con 'Iron Man', no ha estrenado un solo proyecto para cine o televisión en todo el año.

Tras el lanzamiento de 'Spider-Man: Lejos de casa' el verano de 2019, la próxima piedra en el camino del ambicioso proyecto de La casa de las ideas es 'Viuda negra'; la primera película en solitario de la superheroína protagonizada por Scarlett Johansson. Para calentar su próxima llegada a los cines, os propongo repasar todo lo que sabemos de la producción hasta la fecha; desde el equipo delante y detrás de las cámaras hasta, por supuesto, su fecha de estreno.

Cuándo se estrena

Hablar de estrenos de blockbusters en 2020 es hacerlo de incertidumbre y cambios de planes inesperados, y el caso de 'Viuda negra' no es una excepción a esta norma; habiendo sufrido numerosos retrasos desde que se marcó su debut en la gran pantalla en el 1 de mayo de este mismo año. Por supuesto, la alarma sanitaria global no tardó en truncar los planes de Disney y Marvel Studios, desde donde se tomó la decisión de posponer indefinidamente el estreno.

El mes de Abril, la Casa del ratón anunció la reestructuración de su calendario, que reubicaba el largometraje que nos ocupa en el 6 de noviembre de 2020. Por desgracia, ocurrió lo inevitable y 'Viuda negra' se retrasó nuevamente, esta vez hasta el 7 de mayo del próximo 2021. Queda por comprobar si este será el día definitivo para ver a Natasha Romanova en salas de cine o si, al igual que ha ocurrido con otros títulos, en Disney optan por su distribución prematura en streaming.

Reparto y protagonistas de 'Viuda negra'

Contando con una actriz principal de la talla y popularidad de Scarlett Johansson, es lógico y normal que la inmensa mayoría de miradas se dirijan hacia ella. Pero 'Viuda negra' cuenta con un repertorio de secundarios a la altura de las circunstancias; y este comienza con el nombre de Florence Pugh, la actriz británica a la que hemos podido ver recientemente en títulos como 'Midsommar' o 'Mujercitas', y que dará vida a Yelena Belova, sustituta de Natasha como Black Widow en los cómics.

Junto al dúo de actrices, completan el reparto Rachel Weisz como Melina Vostokoff —más conocida por su alias Iron Maiden—, David Harbour —el carismático Jim Hopper de 'Stranger Things'— como Aalexei Shostakov, alias Red Guardian; el oscarizado William Hurt como Thaddeus Ross, y Ray Winstone como Dreykov.Por su parte, O-T Fagbenle —'El cuento de la criada'— será el encargado de interpretar a Taskmaster, el villano de la función.

La directora de 'Viuda negra'

A la hora de elegir directora para 'Viuda negra', Marvel Studios ha vuelto a repetir su estrategia habitual —salvo excepciones puntuales— de contratar a una realizadora con una trayectoria centrada en producciones independientes o de mediano presupuesto. En este caso, la elegida ha sido Cate Shortland.

Este será el cuarto largometraje de la cineasta australiana, quien, después de su debut cinematográfico con 'Somersault', saltó a la palestra gracias a su notable drama ambientado en la II Guerra Mundial 'Lore'. Además, Shortland ha dirigido 'Berlin Syndrome' y ha participado en las series de televisión 'Bad Cop, Bad Cop', 'Vidas secretas' y, más recientemente, en 'SMILF'.

El equipo de 'Viuda negra'

Cate Shortland se ha rodeado de un equipo de habituales dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, comenzando por el guionista Eric Pearson, quien, además de haber firmado el libreto de 'Godzilla vs. Kong', ha trabajado en producciones marvelitas como 'Agente Carter' o 'Thor: Ragnarok'.

Al cargo de la dirección de fotografía de 'Viuda negra' encontramos a Gabriel Beristain, quien ya participó en la producción de la 'Iron Man' de Jon Favreau, en 'Guardianes de la Galaxia' o en la primera entrega de 'Los vengadores' en calidad de fotógrafo adicional. Algunos de sus trabajos como DOP incluyen 'Agente Carter', 'The Ring 2', 'Blade II' o 'Dueños de la calle'.

En lo que respecta al diseño de producción de la película, Charles Wood volverá a repetir función en una producción del MCU tras su debut 'Thor: El mundo oscuro', 'los tres últimos filmes de los Vengadores, 'Guardianes de la Galaxia'.y 'Doctor Strange'. Sin duda, Marvel juega sobre seguro.

No podría dar por cerrado este apartado sin hacer mención al compositor al frente de las partituras de 'Viuda negra', que no será otro que Lorne Balfe, firmante de las B.S.O. de títulos tan variopintos como 'The Florida Project', 'Misión: Imposible - Fallout', '13 horas: Los soldados secretos de Bengasi ' o 'Bad Boys for Life'.

La historia de 'Viuda negra'

Tal y como se confirmó durante el panel de Marvel Estudios en el marco de la edición 2019 de la Comic Con de San Diego, 'Viuda negra' se ambientará después de los hechos de 'Capitán América: Civil War', siguiendo las aventuras y desventuras de una Natasha a la fuga después de que se hiciesen efectivos los Acuerdos de Sokovia.

Bajo este marco, la película reunirá a la espía con sus antiguos amigos y compañeros, con quienes mantendrá una relación no del todo funcional y junto a quienes intentará desentrañar algunos de los secretos más oscuros de su igualmente tortuoso pasado; eje central de una conspiración que podría tener detrás al temible Taskmaster: un misterioso mercenario con memoria fotográfica y la capacidad de predecir e imitar movimientos de otros seres humanos con una habilidad y rapidez pasmosas.

Tráilers, imágenes y póster

Primer tráiler

Segundo tráiler

Tráiler final

Pósters oficiales