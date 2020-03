Marvel anuncia lo inevitable: 'Viuda Negra' pospone indefinidamente su estreno por el coronavirus

'Viuda Negra' (Black Widow) también ha caído. La postergada película de la heroína es la última en sumarse a las producciones que han sido pospuestas por culpa del coronavirus. La cinta de Scarlett Johansson finlmente no llegará a los cines el 1 de mayo como estaba pensado. Era la producción Disney que permanecía en la cuerda floja. El estudio también ha sacado de la parrilla el drama con Dev Patel 'The Personal History of David Copperfield' de su división de Searchlight y 'La mujer en la ventana' de Amy Adams.

El dominó sin filtro

Disney ya ya había retrasado 'Mulan', 'Los nuevos mutantes' (The New Mutants) y 'Antlers', pero hasta ahora, parecía estar reservando 'Viuda Negra' con la esperanza de si hubiera posibilidad de no tener que desechar otra fecha para una gran apuesta. El cambio parece inevitable puesto que se ha decretado el cierre de salas de cine en varios estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Washington y AMC da un periodo estimando para sus salas entre seis y 12 semanas en todo el país.

Disney no es la única que ha parado sus estrenos a raíz de la crisis del coronavirus, desde 'Fast and Furious 9' de Universal a la última entrega de James Bond de MGM o 'Un lugar tranquilo 2' de Paramount. Los multiplex en China, Japón, Italia y otras áreas muy afectadas por el nuevo virus han experimentado cierres masivos, lo que ha resultado en pérdidas de ingresos de miles de millones de dólares. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU ya han recomendado que se suspendan las reuniones públicas en las que participen más de 50 personas durante las próximas ocho semanas.

Aunque no se ha revelado el presupuesto exacto para 'Viuda Negra' las películas de Marvel generalmente cuestan entre 150 y 200 millones de dólares, teniendo en cuenta el sueldo que debe tener Johansson, hay que sumarle el de Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone y Rachel Weisz, un reparto portente, por lo que el riesgo es elevado. El film ha sido dirigido por Cate Shortland, y sigue a Natasha Romanoff de Johansson en los eventos posteriores a 'Capitán América: Civil War'.