"Su temperamento es impredecible". La actriz de la última película de Johnny Depp revela que tuvo problemas con él durante el rodaje

Tras años de juicios, escándalos mediáticos y un largo parón en su carrera, Johnny Depp volvió al cine en 2023 con una película que prometía marcar su redención artística, pero que terminó generando más preguntas que aplausos. La imagen pública del actor de 'Piratas del Caribe' quedó profundamente deteriorada por la batalla legal con su exesposa Amber Heard, pero intentó volver a lo grande con un ambicioso drama de época: 'Jeanne du Barry'.

La película dirigida y protagonizada por Maïwenn abrió el Festival de Cannes de ese año y le ofreció a Depp un rol de peso como el mismísimo Luis XV, rey de Francia, en una historia centrada en la figura de Jeanne Vaubernier, una mujer del pueblo que asciende a la corte como amante del monarca. Pero lo que pudo haber sido un regreso triunfal se quedó a medio gas.

'Jeanne du Barry' apenas recaudó 14,5 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto estimado de más de 22 millones y la tibia recepción crítica y del público tampoco ayudaron demasiado.

Sin medias tintas

Al parecer, el regreso de Depp no solo fue regular en taquilla, sino que también lo fue detrás de cámaras. Maïwenn, directora, guionista y coprotagonista del filme ha confesado recientemente que trabajar con él fue una experiencia difícil. Lo dijo con estas palabras en The Independent:

Siendo sincera: rodar con él no fue fácil. El equipo le tenía miedo. Su temperamento es impredecible; nunca sabíamos si llegaría a tiempo o se sabría el diálogo. Incluso cuando estaba en el set, se respiraba cierto nerviosismo. Para mí, Johnny es un genio, pero vive en otro mundo. Simplemente no logro conectar con él. Nunca tuvimos una relación normal.

Estas palabras son un jarro de agua fría, especialmente en una situación en la que no parece fácil llegar a una reconciliación total entre el actor y la industria, especialmente en Hollywood, donde su nombre sigue generando división.

Sin embargo, Depp no parece tener intención de retirarse y ya tiene en marcha dos nuevos proyectos. Por un lado, 'Day Drinker', bajo la dirección de Marc Webb ('The Amazing Spider-Man'), y por otro 'The Carnival At The End Of The Days', donde volverá a colaborar con Terry Gilliam, con quien ya trabajó en 'Miedo y asco en Las Vegas' y 'El imaginario del Doctor Parnassus'.

