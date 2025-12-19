Jodie Foster brilla con luz propia en 'Vida Privada', un murder mystery francés que juega a ser Woody Allen pero no sabe cómo conseguirlo

Nos hemos acostumbrado a los murder mystery y los whodunit. No solo con virguerías como la saga 'Puñales por la espalda', sino también con las adaptaciones de Hércules Poirot, 'Poker Face', el retorno de 'Scream' o, por supuesto, la fantástica (y no suficientemente bien ponderada) 'Solo asesinatos en el edificio'. Todas ellas llevan un camino a lo largo de pistas falsas, resoluciones inesperadas y asesinos sorprendentes, y lo hacen tan bien que cualquier persona puede llegar a pensar que es capaz de montar uno. Rebecca Zlotowski es una de esas personas, pero, a tenor de lo visto en 'Vida Privada', me temo que no era tan fácil como creía.

Jodie, mon amour

Al salir de la proyección de 'Vida Privada', todo lo que se comentaba en el runrún de opiniones era lo acertada que estaba Jodie Foster y lo bien que hablaba francés. Y si lo mejor que tienes que decir de una película es que un idioma se habla correctamente, es mala señal. Mala señal, todo sea dicho, acertada, porque 'Vida Privada' se queda a medias de todo lo que podría llegar a ser. No es del todo un thriller, ni una comedia, ni un drama, ni camp, ni seria, ni nada en concreto. El resultado se queda totalmente a medias, como una película indefinida a la que le faltan varias revisiones de guion para adivinar su tono.

Si 'Vida Privada' hubiera tratado sobre una psicóloga y su ex-marido (con el que vuelve a estar liada) resolviendo el misterio de la muerte de una paciente que sospechan que no se suicidó, estaría totalmente a bordo del viaje. Es difícil resistirse a un 'Misterioso Asesinato en Manhattan' francés, al fin y al cabo. Sin embargo, la película empieza a abrir tantas tramas secundarias que es incapaz de cerrarlas y el interés se va desvaneciendo a medida que estas cogen el papel de copiloto. Para cuando llega el final, no solo estamos extenuados, sino que el guion no puede dar una resolución a la altura, y es muy difícil no salir decepcionados.

Es de primero de murder mystery: si planteas un misterio, ten la resolución a mano, y procura que, si no es sorprendente para los personajes, al menos lo sea para el espectador. 'Vida Privada' da la sensación de habernos quedado sin un clímax, en parte porque la película se olvida de construirlo. La resolución parece hecha con prisas, terminando de manera muy poco satisfactoria, y no puede pasarse por alto en una cinta que, precisamente, basa casi todo su interés en ese conflicto... y no debería permitirse la desgana del espectador.

Oh la la! Le meurtre!

Lo más frustrante de 'Vida Privada' es que es una película con fácil salvación, escenas que demuestran la creatividad de su directora (esa hipnosis sorprendentemente bien resuelta) y diálogos chispeantes entre Foster y Daniel Auteuil. La relación entre ambos recuerda a los mejores tiempos de Woody Allen: enérgica, vibrante, divertida, un toma y daca continuo que lleva a la cinta al humor sutil en el que debería haberse quedado. Sin embargo, esto es todo lo que tiene de Allen, porque nunca termina de apostar del todo por la comedia negra y parece incapaz de explotar toda su premisa.

Pero, sin duda, lo mejor de toda la película es su protagonista, una psiquiatra que no es necesariamente buena en lo suyo, carcomida por la responsabilidad y la culpa, llorando sin motivo, con una absoluta incapacidad emocional para comunicarse con sus seres aparentemente queridos... Y visiblemente harta de sus clientes. Un asesinato investigado por este personaje sería, a priori, de lo más goloso, y por eso es una pena que el guion se pierda tanto de manera constante y no termine nunca de acertar en la diana aprovechando el caramelito que tiene a su disposición (salvo unos pocos momentos que nos dejan ver lo que podría haber sido si se desmelenara).

El mayor error de 'Vida Privada' es el de una falta de ajuste en la mezcla de géneros sumado a una inconsistencia tonal que impide que queramos seguir viendo la resolución del misterio. Su pareja protagonista es estupenda, sí, pero no consigue por sí sola levantar el vuelo de una película que tampoco parece tener especial interés por su propia conclusión. El resultado es agradable en ocasiones, pero mayormente frustrante. Y pocas cosas hay peores en una película que acabar frustrado por un puedo pero no quiero.

